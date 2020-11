Om situaties zoals vrijdag te voorkomen, heeft de gemeente Rotterdam besloten zaterdag de winkels in het centrum eerder te sluiten. Ook de gemeente Eindhoven dreigt met die maatregel en in Den Haag roept het bestuur de bezoekers op een bezoek uit te stellen. Wie in Rotterdam nog om een boodschap wil gaan, moet dat voor 17.00 uur doen. Maar de gemeente benadrukt: blijf thuis en shop online.

Vrijdagavond ging het goed mis in de Maasstad. Het werd zo druk in het centrum, dat burgemeester Aboutaleb besloot daar alle winkels te sluiten. Volgens de gemeente ging dit in overleg met de winkeliers. Veel bezoekers waren uit op koopjes vanwege Black Friday, het uit Amerika overgewaaide prijzenfestijn. Veel producten gaan dan voor een spotprijs en in bulk over de toonbank. Maar met de huidige corona-situatie is de drukte verre van gewenst.

‘Koop lokaal online’

De gemeente maakte het besluit de winkels vandaag eerder te sluiten zojuist bekend op Twitter. Ook werd daarbij de oproep gedaan om online te shoppen. Voor wie bang is daarmee voorbij te gaan aan de lokale ondernemer, heeft de gemeente een boodschap: “Veel Rotterdamse winkels hebben immers een webshop of andere online services. Geen webshop? Bel ze of stuur een mailtje.”

Diezelfde oproep doet de gemeente voor restaurants. Hoewel die dicht zijn, blijven veel keukens wel in bedrijf. “Vaak kunt u nog steeds genieten van al het lekkers dat in Rotterdam wordt gekookt. Bel of mail uw favoriete restaurant en vraag of ze ook bij u thuis willen bezorgen. Help de Rotterdamse horeca.”

Niet alleen in Rotterdam ging het vrijdag mis. Ook in Amsterdam, Eindhoven en Den Haag was het veel te druk. Ook daar werd de oproep gedaan thuis te blijven.