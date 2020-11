In verschillende steden was het vrijdag te druk door het uit Amerika overgewaaide koopjesfestijn Black Friday. In onder andere Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven riep de gemeente mensen op om niet meer te komen winkelen.

In Amsterdam werd het vrijdag zo druk in de binnenstad dat in verschillende winkelstraten eenrichtingsverkeer werd ingesteld. Op de Nieuwendijk mochten mensen vanaf de passage bij de Primark alleen richting de Dam lopen. In de Kalverstraat was eenrichtingsverkeer vanaf het Spui tot de Dam. Ook werden zijstraten afgesloten.

Toch hielp dat onvoldoende: een voorbijganger liet aan Hart van Nederland weten dat “de anderhalve meter ver te zoeken is”. Ook een medewerker van kledingwinkel Sting zag hoofdschuddend toe hoe klanten zich niet aan de coronaregels hielden. Volgens hem kon de drukte eigenlijk “echt niet”.

Hart van Nederland-verslaggever Anne Kruijsen zag op de Dam hoe agenten het winkelend publiek tegenhouden

Hordes shoppers in Rotterdam

Ook in Rotterdam werd het vrijdagmiddag veel te druk in de winkelgebieden in het centrum. Met name in de omgeving van de Koopgoot, de Lijnbaan en het Binnenwegplein zag het zwart van de koopjesjagers. De gemeente plaatste matrixborden om mensen erop te wijzen dat ze vanwege corona drukke plekken moeten vermijden.

Onder andere op de Lijnbaan leek het wel alsof de corona-uitbraak Nederland nooit heeft bereikt

De gemeente Eindhoven riep shoppers op om het bezoek aan de winkels in de binnenstad uit te stellen of om online inkopen te doen.

Het is momenteel erg druk in de Eindhovense binnenstad. We vragen je om je bezoek aan de winkels in de binnenstad uit te stellen, of om online inkopen te doen. Kijk voor een lokaal webshopoverzicht op: https://t.co/OGCMWt0wQS #AlleenSamen #Eindhoven pic.twitter.com/xWzvTt6BaR — gemeente Eindhoven (@gem_Eindhoven) November 27, 2020

