Wel of geen corona: de meeste Nederlanders slaan Black Friday (weer) over

Nederland zit niet massaal te wachten op knallende kortingen tijdens Black Friday. Het overgrote deel van de mensen laat de uit Amerika overgewaaide koopjesjacht ongemerkt voorbij gaan, blijkt uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel.

Ruim 3.500 panelleden kregen de vraag of ze van plan zijn om vrijdag op koopjesjacht te gaan. Het blijkt dat een overgrote meerderheid van de Nederlanders niet zit te wachten op het koopjesfestijn. Bijna driekwart (74 procent) zegt namelijk niet aan Black Friday te doen.

“Black Friday in Nederland slaat nergens op”, meent een van de ondervraagden. “10 of 20 procent korting is niet hetzelfde. Ga eens naar Amerika, dan begrijp je de hysterie daar op Black Friday.” Een andere deelnemer voegt toe: “Kijk maar eens twee weken ervoor naar de prijs van een artikel. Dan zie je dat de korting niet klopt.”

Iets meer dan een vijfde van de ondervraagden (23 procent) zegt vrijdag wel op zoek te gaan naar superkortingen, maar hoe doen ze dat? 15 procent geeft aan alleen online te shoppen. Slechts 3 procent gaat voor Black Friday nog echt naar de winkelstraat. 5 procent shopt zowel online als in de winkel.

Minder populair door corona?

De matige populariteit van Black Friday lijkt opvallend genoeg niet per se door de corona-uitbraak te komen. Vorig jaar rond deze tijd gaf namelijk ook ongeveer driekwart van het Hart van Nederland-panel aan het geïmporteerde koopjesfestijn over te slaan.

Wel is shoppen via internet dit jaar iets populairder geworden ten opzichte van het fysiek bezoeken van een winkel. In 2019 gaf 11 procent van de ondervraagden aan alleen online naar kortingen te speuren. Tegelijk gaven dat jaar iets meer mensen (4 procent) aan alleen in winkels te shoppen.

Het Hart van Nederland-panel is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.