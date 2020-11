Nederland is weer terug in de ‘gedeeltelijke’ lockdown. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames lijkt al een tijdje stabiel, de vraag is de komende periode dan ook hoe de feestdagen gevierd zullen worden. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op woensdag: 4.947, dat zijn er 977 meer dan op dinsdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op woensdag: 1.839, dat zijn er 43 minder dan op dinsdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op woensdag: 529, dat zijn er 3 minder dan op dinsdag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 8.981

Update 03:34 – Driekwart Nederlanders: landgenoten, ga niet op wintersport

Driekwart van de Nederlanders vindt het onverantwoord als mensen deze winter op vakantie gaan naar het buitenland. De helft meent dat meer maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat blijkt uit een opiniepeiling die bureau Markteffect vorige week hield in opdracht van het AD.

Premier Rutte riep begin deze maand op om zeker tot half januari niet naar het buitenland op vakantie te gaan. Maar verschillende skigebieden in Oostenrijk en Zwitserland zijn van plan begin december alsnog open te gaan. Gisteren zei reisorganisator TUI tegen deze site ook dat er onder Nederlanders ‘veel animo’ is voor wintersport. “We verwachten veel last minute boekingen als de pistes open gaan”, zei een woordvoerder.

Maar uit de enquête blijkt dat 71 procent van de Nederlanders het eens is met de stelling dat het ‘onverantwoord is als mensen deze winter naar het buitenland gaan’. Een verklaring voor dit hoge percentage is mogelijk dat veel Nederlanders de zomervakantie zien als een belangrijke oorzaak van de tweede coronagolf die in september begon.

Update 03:30 – Half miljoenste Nederlander positief getest op coronavirus

Het aantal Nederlanders met het coronavirus stijgt tot meer dan een half miljoen. Het aantal positieve tests komt donderdag boven die grens uit, net geen negen maanden na de eerste vastgestelde besmetting.

De teller stond woensdag op bijna 499.000 gevallen. Gemiddeld komen er ruim 5000 positieve tests per etmaal bij.

De 100.000e besmetting werd gemeld op 23 september, dag 210 van de uitbraak. Drie weken en een dag later was dat al verdubbeld. Op 15 oktober, dag 232 van de uitbraak, kwam het aantal bevestigde gevallen boven de 200.000 uit. Elf dagen later werd de grens van 300.000 gevallen gepasseerd en twaalf dagen daarna werd de 400.000e positieve test verwerkt.

Inmiddels gaat de stijging iets rustiger. Donderdag is dag 274 van de uitbraak. Het heeft negentien dagen geduurd voor er weer 100.000 gevallen bij kwamen.

Amsterdam heeft veruit de meeste besmettingen van Nederland. In de hoofdstad zijn 38.345 inwoners positief getest. Rotterdam telt 32.962 bevestigde gevallen, Den Haag 21.544 en Utrecht 13.460.

Van meer dan 9100 mensen is zeker dat ze door het coronavirus zijn overleden. Rotterdam telt 580 sterfgevallen, Amsterdam 412, Den Haag 368 en Tilburg 202. In de loop van december overlijdt waarschijnlijk de 10.000e Nederlander aan een coronabesmetting.

Update 01:12 – Premier Curaçao: stijging coronabesmettingen alarmerend

De Curaçaose minister-president Eugene Rhuggenaath maakt zich zorgen over een nieuw recordaantal coronabesmettingen dat woensdag op het eiland is geregistreerd. Woensdag werden 105 nieuwe besmettingen geregistreerd nadat 553 mensen waren getest; eveneens een record voor Curaçao. Daarmee zijn er op het eiland 869 actieve besmettingen. Er liggen tien mensen in het ziekenhuis. Rhuggenaath noemt de cijfers alarmerend.

Op 19 november werden 79 besmette personen geregistreerd, dat was tot nu toe het hoogste aantal besmettingen op één dag op het eiland. Rhuggenaath waarschuwde woensdag de bevolking: “Als we ons niet beter aan de maatregelen houden, dan komen we in een lockdown. Doen we het niet zelf, dan zorgt het buitenland wel voor een lockdown.” Momenteel geldt code geel voor passagiers uit Nederland, per 1 december wil het eiland haar grenzen openen voor bezoekers uit een groot deel van de Amerikaanse staten.

Update 00:01 – Sterfte door coronavirus in zuiden 8 keer zo hoog als in noorden

De eerste golf van coronabesmettingen heeft in de zuidelijke provincies beduidend meer levens geëist dan in de rest van het land. Dat het zuiden het zwaarst werd getroffen was op zich wel bekend, maar het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt met regionale cijfers duidelijk hoe groot de verschillen precies zijn. Zuid-Nederland telde relatief gezien ruim acht keer zoveel coronaslachtoffers als Noord-Nederland.

Het CBS maakte eerder al bekend dat van begin maart tot eind juni in totaal meer dan 10.000 Nederlanders zijn overleden aan het virus. Vooral veel ouderen lieten het leven na te zijn besmet met corona. Van alle overledenen kwamen er volgens de nieuwe cijfers 3.861 uit Zuid-Nederland (Noord-Brabant en Limburg).

