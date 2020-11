Puinhoop in Haagse binnenstad na Black Friday-gekte: 'Lijkt wel een vuilnisbelt'

Vrijdag was het Black Friday en dat heeft, in ieder geval in Den Haag, zichtbare sporen achtergelaten.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog.

Volgens een correspondent ter plaatse leek de Haagse binnenstad na afloop “wel een vuilnisbelt”. Prullenbakken puilden uit, bankjes lagen bezaaid met papieren zakken en drinkbekers van fastfoodketens en “overal lag er afval op straat”.

Uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel van afgelopen donderdag bleek nog dat de meeste mensen koopjesfestijn Black Friday dit jaar aan hun neus voorbij zouden laten gaan. Maar van dat voornemen was vrijdag in veel steden weinig te merken. Binnensteden waren overvol, mensen liepen kriskras door elkaar. Op sommige plaatsen leek het alsof de coronamaatregelen niet bestonden.

Lees ook: Wel of geen corona: de meeste Nederlanders slaan Black Friday (weer) over

Winkels eerder dicht

In Rotterdam besloot burgemeester Aboutaleb om de winkels in de binnenstad eerder te sluiten. De gemeente uitte het dringende advies aan het winkelend publiek om het centrum te verlaten. Ook in Amsterdam en Eindhoven riep de gemeente bezoekers op om niet meer te komen winkelen vanwege de drukte.

Lees ook: Mensen massaal de stad in voor Black Friday: Aboutaleb sluit alle winkels in centrum Rotterdam

Beeld: Regio 15