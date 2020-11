Aantal nieuw gemelde coronagevallen blijft schommelen: nu weer flinke daling

Het dagelijkse aantal coronagevallen is gedaald met bijna 1300. Tussen vrijdag en zaterdagochtend zijn 4499 positieve tests gemeld bij het RIVM. Op vrijdag meldde het instituut (na correctie) 5781 gevallen en dat was een flinke stijging ten opzichte van donderdag (ongeveer 4500).

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog.

De cijfers schommelen al de hele week, met dalingen op maandag, dinsdag en donderdag, en weer forse stijgingen op woensdag en vrijdag. In totaal zijn sinds het uitbreken van corona 513.513 positieve tests gemeld, en 9326 sterfgevallen.

Coronacijfers lokaal

In Amsterdam zijn afgelopen etmaal 250 mensen positief getest, in Rotterdam 183 en in Den Haag 122. Daarna volgen Tilburg (70) en Enschede (66).

Tussen zondag 22 november en zaterdag 28 november zijn 34.260 besmettingen gemeld, en 457 sterfgevallen.

ANP