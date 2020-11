Het aantal nieuwe besmettingen neemt de afgelopen dag weer af. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen blijft stabiel. Vannacht vervielen de aangescherpte maatregelen en mogen we onder andere weer naar de bioscoop, het zwembad en het museum. Wel blijft het de komende periode spannend over hoe we de feestdagen kunnen gaan vieren. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op woensdag: 4.628, dat zijn er 311 meer dan op dinsdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op woensdag: 2.087, dat zijn er 59 minder dan op dinsdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op woensdag: 559, dat zijn er 17minder dan op dinsdag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 8.616

Update 07:46 – Veel jongeren voelen zich nu slechter da

oor coronacrisis

Veel jongeren voelen zich nu slechter dan voor de coronacrisis, blijkt uit onderzoek door I&O Research in opdracht van de NOS. De stelling ‘Door deze crisis voel ik mij eenzamer dan voor de crisis’ wordt onderschreven door 69 procent van de jongeren, tegen 37 procent gemiddeld.

Op de vraag aan alle ondervraagden: ‘Hoe voelt u zicht momenteel?’ geeft 81 procent zeer goed tot goed als antwoord. Maar bij doorvragen blijkt dat liefst een kwart zich nu minder goed voelt dan voor de crisis. Onder jongeren is dat bijna de helft.

In een toelichting zeggen jongeren (18 tot 24 jaar) zich te vervelen of zich eenzaam te voelen. Veel jongeren missen de gezelligheid, de feestjes, hun sociale contacten. Maar vaak gaat het ook dieper en spreken ze van machteloosheid, stress en depressies. Ze vinden de lessen of colleges op afstand moeilijk en voelen zich niet gesteund. Iemand zegt: “Ik ben totaal alleen op emotioneel gebied en ik kan mijn opleiding niet goed volhouden zo.”

Het onderzoek werd gedaan onder 2290 Nederlanders van 18 jaar en ouder, van vrijdag 13 november tot maandag 16 november.

Update 03:30 – Gezondheidsraad komt met advies over benutten vaccin(s)

De Gezondheidsraad komt donderdag met een voorlopig advies aan het kabinet over de vraag hoe om te springen met een vaccin tegen corona, mocht dat tot de markt worden toegelaten. Daarbij wordt nog niet ingegaan op een specifiek vaccin, maar gaat het heel algemeen over elk vaccin dat goed genoeg zal blijken te zijn.

Pas als duidelijk is welk(e) vaccins kan of kunnen worden toegepast, komt er mogelijk een nader advies, mits daar om wordt gevraagd.

Een advies is nodig, omdat een vaccin zeer waarschijnlijk niet meteen voor iedereen beschikbaar kan zijn. Het advies moet voorzien in een manier waarop “maximaal gezondheidswinst” kan worden behaald.

Update 02:30 – Opnieuw recordaantal besmettingen op Curaçao

Op Curaçao is woensdag opnieuw een recordaantal nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het gaat om 67 gevallen. Niet eerder waren er zoveel registraties van besmettingen op één dag op het eiland.

Precies een week eerder werd met 51 besmettingen het vorige record bereikt. Momenteel zijn 527 mensen op het eiland besmet. Er liggen acht mensen in het ziekenhuis, van wie één op de intensive care. Sinds maart van dit jaar zijn twee mensen overleden die besmet waren met corona.

Als gevolg van de toename van het aantal besmettingen heeft de overheid afgelopen zondag besloten de avondklok te vervroegen, die geldt nu de komende drie weken van 21.00 uur ’s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends. Alle winkels en restaurants moeten om 20.00 uur de deuren sluiten, ook moeten mensen verplicht een mondkapje dragen als ze een winkel of begrafenis bezoeken. Thuiswerken wordt sterk gestimuleerd.