Het aantal nieuwe besmettingen neemt de afgelopen dag weer af. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen blijft stabiel. Tot en met woensdag gelden er in ieder geval nog strengere coronamaatregelen. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op dinsdag: 4.320, dat zijn er 547 minder dan op maandag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op dinsdag: 2.146, dat zijn er 16 meer dan op maandag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op dinsdag: 576, dat zijn er 3 meer dan op maandag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 8.616

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 02:19 – De Jonge: minder valse meldingen in volgende versie corona-app

De volgende versie van de app CoronaMelder zal naar verwachting minder valse meldingen geven. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Na een update moet de app obstakels zoals muren en ramen beter opmerken.

Nu is het mogelijk dat mensen een melding krijgen van de app, terwijl zij niet in de buurt zijn geweest van iemand anders of zelfs gescheiden waren van diegene door een muur of raam. Wie een notificatie krijgt van de app, wordt dringend geadviseerd tien dagen in thuisisolatie te gaan.

Hoewel het bluetoothsignaal waarmee de CoronaMelder opmerkt of gebruikers langer dan 15 minuten bij elkaar in de buurt zijn geweest vaak voldoende wordt afgezwakt door dit soort obstakels, zijn er volgens De Jonge situaties denkbaar “waarbij bepaalde muren niet voor voldoende verzwakking van het signaal zorgen”.

De bluetooth-functie wordt opnieuw getest met daarbij expliciet aandacht voor obstakels, schrijft hij. In het Verenigd Koninkrijk, waar de nieuwe versie al gebruikt wordt, zouden de resultaten al nauwkeuriger zijn.

Update 01:53 – Geen 1,5 meter voor docent en leerling als het niet anders kan

Docenten en ander onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs, mbo, hbo en op de universiteit hoeven geen anderhalve meter afstand te houden als zij anders niet “op gepaste wijze” hun werk kunnen doen. Dat schrijft coronaminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Ook leerlingen en studenten mogen afwijken van de afstandsregel als zij anders geen les kunnen volgen. Op basisscholen hoefden kinderen al geen afstand te houden tot volwassenen.

Update 01:35 – ‘Maandelijkse coronatest voor iedereen vanaf maart mogelijk’

Iedereen in Nederland moet zich in maart volgend jaar gemiddeld één keer per maand kunnen laten testen op het coronavirus, ongeacht of je klachten hebt of niet. Die “stip op de horizon” schetst het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer.

Met dit plan moeten er 10 miljoen testen per maand kunnen plaatsvinden. Volgens zorgminister Hugo de Jonge gelden voor deze ambitie geen limieten, ook niet in financiële zin.

Om dit grootschalige testen mogelijk te maken wil de minister in januari twee experimenten ‘grootschalig en frequent testen’ uitvoeren. “Door deze experimenten kijken we wat de beste aanpak voor grootschalig testen is”, schrijft de minister.

Volgens de minister is er wel nog veel nodig om deze beoogde testafnamecapaciteit te realiseren. “Om op méér plekken méér mensen te kunnen testen vanaf 1 maart zullen er aanvullende testafname-aanbieders en -locaties bij moeten komen”, schrijft hij. Het streven van het kabinet is om in maart tot 175.000 testen per dag te kunnen uitvoeren.