Door een nieuwe technische storing bij de GGD’en zijn dinsdag ongeveer duizend nieuwe coronagevallen niet doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), waardoor het dagcijfer lager uitvalt. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 4628 positieve tests geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt vermoedelijk dus hoger.

Volg hier het liveblog

De overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland bevestigt de storing na een bericht van het AD. Op dinsdag meldde het RIVM 4317 positieve tests.

Vorige week waren de dagcijfers het laagst op maandag en dinsdag. Daarna volgde een stijging op woensdag, donderdag en vrijdag.

De gemeente Amsterdam telde afgelopen etmaal 244 nieuwe gevallen, in Rotterdam werden 235 positieve tests geregistreerd en in Den Haag kwamen er 157 gevallen bij. In Almere kwamen 101 besmettingen aan het licht en in Utrecht 77.

Minder dan de week ervoor

In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 37.000 mensen positief getest en 486 sterfgevallen geregistreerd. Dat is allebei minder dan de week ervoor.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 84. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Op dinsdag werden 88 sterfgevallen gemeld.

Reserveverbinding

De storing trof de beveiligde verbinding die wordt gebruikt om de positieve tests door te geven aan de bron- en contactonderzoekers. Die praten met de positief geteste personen en vragen ze onder meer waar ze besmet zijn geraakt en met wie ze in de afgelopen periode contact hebben gehad. Die informatie gaat uiteindelijk naar het RIVM. Door de storing in de beveiligde verbinding moesten de GGD’en overschakelen op een reserveverbinding. “Daar ging iets mis. Het heeft enige tijd gekost om dat te herstellen. Vervolgens moesten alle berichten opnieuw verzonden worden.”

Storing bij callcenter

Enkele weken geleden was er ook een storing bij de verbinding naar de callcenters. Een paar dagen daarna raakte het programma van de bron- en contactonderzoekers overbelast doordat te veel mensen er tegelijk gebruik van maakten.

Half miljoen mensen besmet

Sinds het begin van de uitbraak is het coronavirus vastgesteld bij meer dan 460.000 mensen in Nederland. Bij het huidige tempo kan dat aantal in de loop van volgende week uitkomen boven een half miljoen. Van bijna 8700 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.

ANP