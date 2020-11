'Nertsenbedrijven overtreden coronaregels en mishandelen dieren'

Medewerkers van zeker twee nertsenfokkerijen hebben zich volgens Animal Rights niet aan de hygiënevoorschriften gehouden die voor de sector gelden vanwege de hoge coronarisico’s. De organisatie beschuldigt de bedrijven ook van dierenmishandeling.

Animal Rights heeft afgelopen week in het geheim gefilmd hoe op twee Brabantse fokkerijen nertsen in een zogeheten gaskar worden gegooid, waarin ze sterven om daarna te worden gevild. Op de beelden, die volgens Animal Rights zijn gemaakt in Rosmalen en Valkenswaard, is onder meer te zien dat enkele medewerkers een mondkapje dragen op hun kin – en dus niet over neus en mond, zoals de bedoeling is.

Geen haarnet of spatbril

De man in Valkenswaard, die onherkenbaar in beeld is gebracht, doet zijn werk in een T-shirt met korte mouwen, in plaats van in de voorgeschreven bedrijfskleding met beschermende overall. Hij draagt ook geen haarnetje of spatbril, terwijl dat wel zou moeten volgens branchevoorschriften. Op de andere fokkerij in Rosmalen dragen de twee gefilmde medewerkers wel sluitende werkkleding en een haarnetje. Ze hebben mondmaskers op, maar een van hen draagt dat onder zijn mond, net als de man in Valkenswaard.

Gooien met nertsen

“Deze mannen, die de hele dag onbeschermd met nertsen werken waarvan we weten dat ze extreem vatbaar zijn voor het coronavirus, staan ’s avonds weer naast je in de supermarkt,” zegt campagneleider Erwin Vermeulen van Animal Rights. In het gooien met de nertsen, dat duidelijk in beeld is gebracht, ziet de organisatie een overtreding van Nederlandse en Europese regels, die onder meer in het algemeen voorschrijven dat bij het doden van dieren “elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden wordt bespaard”.

‘Onbeschrijflijk dierenleed’

Op de beelden is te zien hoe medewerkers de dieren vastpakken, bijvoorbeeld aan hun poten, en van een afstandje in de kar slingeren. Animal Rights wijst op regelgeving waarin staat dat voortdurend “visueel toezicht” moet worden gehouden op een dier dat wordt bedwelmd of gedood en dat dit slechts met één dier tegelijk mag gebeuren. Bij de gefilmde bedrijven gebeurt dat niet.

“Deze industrie moet onmiddellijk verdwijnen vanwege het onbeschrijfelijke dierenleed dat ermee gepaard gaat en daar hoeft niemand voor gecompenseerd te worden”, vindt Vermeulen. De overheid koopt de nertsenhouders wel uit, omdat de hele sector vanwege de uitbraak van corona begin volgend jaar al volledig moet stoppen.

Animal Rights heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verzocht op te treden.

WAARSCHUWING: SCHOKKENDE BEELDEN: