Opnieuw coronabesmettingen op nertsenfokkerijen, nu in Wilbertoord en Overloon

Bij nertsenfokkerijen in Wilbertoord (gemeente Mill en Sint Hubert) en een in Overloon (gemeente Boxtel) zijn coronabesmettingen vastgesteld. In Wilbertoord gaat het om een bedrijf met ongeveer 1250 moederdieren. De besmetting kwam daar aan het licht door melding van ziekteverschijnselen bij de nertsen. De dieren zijn inmiddels geruimd.

In Overloon had het bedrijf ongeveer 7500 moederdieren. Daar bleek de besmetting uit het monitoringssysteem waarbij wekelijks dieren getest worden op het virus. Het systeem dat ‘early warning’ wordt genoemd. Ook dit bedrijf wordt zo spoedig mogelijk geruimd, aldus het ministerie van VWS.

52 houderijen besmet

In totaal zijn nu 52 nertsenbedrijven van de ongeveer 128 nertsenhouderijen die Nederland telt, besmet verklaard. Het kabinet heeft, na advies van deskundigen, besloten de nertsenfokkerij per maart 2021 te verbieden. Dat is drie jaar eerder dan verwacht.

Lees ook: Weer corona op nertsenbedrijven: teller staat nu op 50

ANP