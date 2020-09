Weer corona op nertsenbedrijven: teller staat nu op 50

Opnieuw is op twee nertsenbedrijven het coronavirus geconstateerd. Daarmee komt het totale aantal besmette nertsenbedrijven volgens het ministerie van Volksgezondheid op vijftig.

Het gaat om bedrijven in Deurne en Wilbertoord. Beide ondernemingen hebben ongeveer drieduizend moederdieren. De dieren zullen zo snel mogelijk worden gedood om verspreiding van het virus te voorkomen.

Het kabinet besloot onlangs versneld een eind te maken aan de nertsenfokkerijen. Die moeten volgend jaar al stoppen in plaats van 2024. Het kabinet wil zo voorkomen dat het coronavirus op nertsenbedrijven blijft rondwaren. Het kabinet maakt voor de sanering 180 miljoen euro vrij.

Petitie

Er is veel ophef over die 180 miljoen. Er is een petitie gestart over de stoppersregeling en die is inmiddels al 14.795 keer ondertekend.

“Mensen die rijk werden door nertsen in krappe kooien te houden, om ze te vergassen voor hun vacht, worden door de overheid met 182 miljoen euro beloond. Mensen die voor anderen zorgen, mensen die door corona ernstig ziek zijn geworden en mensen die failliet gingen en nauwelijks rond kunnen komen moeten het doen met minimale steun of helemaal niks”, aldus de initiatiefnemers van de petitie.

ANP/redactie