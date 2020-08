'Maatregelen tegen corona bij nertsenhouderijen werken niet'

De huidige maatregelen tegen coronabesmettingen op nertsenhouderijen lijken niet te werken, zegt burgemeester Michiel van Veen van de gemeente Gemert-Bakel tegen Hart van Nederland. Hij wil dat alle nertsenbedrijven in de regio Zuidoost-Brabant uit voorzorg geruimd worden, maar het kabinet wil eerst meer advies van experts.

De gemeente Gemert-Bakel huisvest ongeveer een kwart van alle nertsen in Nederland en wordt daarom ook de ‘nertsenhoofdstad van Nederland’ genoemd. In de gemeente staan 19 nertsenbedrijven, waarvan er de afgelopen tijd 10 besmet zijn geraakt met het coronavirus.

In totaal zijn in Nederland inmiddels zo’n 30 bedrijven besmet. Het kabinetsbeleid is nu dat na zo’n besmetting alle pelsdieren bij een bedrijf worden gedood en afgevoerd.

Bron besmettingen onbekend

Burgemeester Van Veen wil dat ook de bedrijven die niet zijn besmet worden geruimd. Dit omdat het nog steeds niet duidelijk is waar de coronabesmettingen bij nertsen vandaan komen. ”Het is de enige oplossing die recht doet aan het gevoel van veiligheid en gezondheid van onze inwoners”, zegt hij.

Lees ook: Opnieuw coronabesmetting op nertsenfokkerij, 3500 dieren geruimd

Er is in Noord-Brabant al langer onrust over de besmette nertsenbedrijven. De Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant drong daarom begin juli in een brandbrief bij het kabinet aan op het preventief ruimen van fokkerijen.

Wachten op meer advies

De ministers Schouten en De Jonge vroegen vervolgens advies aan het het OMT-Z, het team van experts dat het kabinet adviseert over ziekten die van dier op mens kunnen overspringen. Ook namen ze extra hygiëne-maatregelen.

De experts schreven op 17 juli dat er meer besmettingen bij zouden komen, omdat het effect van de maatregelen even op zich zou laten wachten. Als het virus na 15 augustus nog steeds zou opduiken bij nertsenbedrijven, zouden alle fokkerijen in het land voor de zekerheid geruimd moeten worden. De kanttekening was wel dat er dan ook ongeveer evenveel mensen corona zouden hebben als half juli.

Lees ook: Advies: alle nertsenhouderijen ruimen als besmettingen aanhouden

Aangezien de situatie is veranderd, hebben de ministers De Jonge en Schouten om een nieuw advies gevraagd bij het OMT-Z. Daarop wachten ze voordat ze een besluit nemen. Ondertussen wordt er nog steeds druk gewerkt aan een stoppersregeling waarmee nertsenhouders zelf kunnen besluiten hun bedrijf op te doeken.

Het gevolg is dat ze in de gemeente Gemert-Bakel voor nu met de zorgen over corona bij nertsenbedrijven blijven zitten. Burgemeester Van Veen: “We hopen dat de minister snel actie onderneemt als er na zaterdag nog besmettingen bijkomen.”

Nieuwe besmetting

Vrijdag werd het bekend dat er weer een fokkerij besmet is geraakt met het virus. Op een nertsenbedrijf in Altforst, in de Gelderse gemeente West Maas en Waal, werd een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Het gaat om een bedrijf van ongeveer 12.000 moederdieren. De dieren van het bedrijf wordt zo snel mogelijk geruimd, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

De infectie kwam naar voren uit het zogenoemde ‘early warning’-systeem, wat inhoudt dat nertsenbedrijven verplicht zijn wekelijks kadavers van natuurlijk gestorven dieren op te sturen voor onderzoek.

Bij twee fokkerijen waren donderdag verdenkingen van infecties. Een daarvan was het bedrijf in Altforst. Vrijdag was de besmetting officieel. Bij het andere bedrijf is geen virus gevonden. Het bedrijf is de 31e nertsenfokkerij waar het virus is vastgesteld.