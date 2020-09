Petitie tegen miljoenen voor nertsenfokkers al 6000 keer getekend

Binnen anderhalve dag is de petitie doemijdanookmaareenmiljoen.nl al meer dan 6000 keer getekend. De petitie gaat over de stoppersregeling voor nertsenfokkers, waar de initiatiefnemers achter de petitie niet over te spreken zijn.

“Mensen die rijk werden door nertsen in krappe kooien te houden, om ze te vergassen voor hun vacht, worden door de overheid met 182 miljoen euro beloond. Mensen die voor anderen zorgen, mensen die door corona ernstig ziek zijn geworden en mensen die failliet gingen en nauwelijks rond kunnen komen moeten het doen met minimale steun of helemaal niks”, aldus de bedenkers. Vanwege deze in hun ogen onverteerbare ongelijkheid zijn ze de petitie gestart.

Gouden handdruk

De initiatiefnemers en ondertekenaars willen gelijkheid en “dus net zoals de 120 nertsenhouders van de overheid ook graag een paar miljoen ontvangen. Bij voorkeur om een dierenopvang mee te beginnen”, aldus de bedenkers van de petitie. Krijgen zij dat niet, dan eisen zij dat de “gouden handdruk aan de nertsenfokkers” wordt ingetrokken.

Quote 500

Eind augustus werd bekend dat minister Carola Schouten heeft besloten dat de nertsenhouderij op 1 maart volgend jaar moet stoppen, drie jaar eerder dan gepland. Het geld dat is uitgetrokken voor de stoppersregeling, komt neer op 1,5 miljoen euro per fokker, rekenen de opstellers voor. “Velen van hen zijn al miljonair. Enkele zeer vermogenden staan in de Quote 500.”

Meer dan 1,5 miljoen

Sommige fokkers bezitten meerdere fokkerijen en krijgen dus veel meer dan 1,5 miljoen, aldus de bedenkers. “Hiermee kunnen ze andere dieren in kooitjes gaan houden of hun dubieuze nertsenactiviteiten voortzetten in landen als Denemarken of Polen.”

ANP