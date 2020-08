Opnieuw zijn er op nertsenfokkerijen besmettingen met het coronavirus ontdekt. Het gaat om twee bedrijven in de Brabantse gemeente Gemert-Bakel en één in het Limburgse Gennep, meldt het ministerie van Landbouw dinsdag.

Alle drie de bedrijven worden geruimd. De twee Brabantse fokkers hebben elk zo’n 14.000 moederdieren, op het Limburgse bedrijf gaat het om een stuk of 6.000. In totaal zijn er nu al 36 nertsenbedrijven in Nederland besmet met het coronavirus.

Ultimatum OMT verlopen

Half juli werden na een advies van het Outbreak Management Team (OMT) strengere regels opgesteld om zoveel mogelijk besmettingen op nertsenbedrijven tegen te gaan. Die voorschriften zouden inmiddels effect moeten hebben.

Als er toch nieuwe besmettingen bij zouden komen na half augustus, dan zouden fokkerijen preventief moeten worden geruimd, aldus het OMT. Toch wacht het kabinet nu nog op een vervolgadvies over corona op nertsenbedrijven.

‘Alle nertsenfokkerijen ruimen’

Burgemeester Michiel van Veen van de gemeente Gemert-Bakel zei afgelopen weekend tegen Hart van Nederland dat hij wil dat alle nertsenbedrijven in de regio Zuidoost-Brabant uit voorzorg worden geruimd. Volgens Van Veen lijken de huidige maatregelen om besmettingen op nertsenhouderijen te voorkomen namelijk niet te werken.

Nertsenhouderijen moeten sowieso uiterlijk in 2024 stoppen. Dan gaat het verbod op het fokken van nertsen in. Minister Carola Schouten van Landbouw werkt aan een regeling voor fokkers die al eerder willen stoppen.

Redactie/ANP