De tweede coronagolf stopt vooralsnog nog niet. Woensdag 22:00 werden de nieuwste coronamaatregelen van kracht. Zo moet de horeca de deuren voor vier weken sluiten, is alcohol kopen na 20:00 verboden en stellen meerdere winkelketens al zelf een mondkapjesplicht in. Het laatste nieuws lees je hier.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op woensdag: 7.305

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op woensdag: 1.475

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care op woensdag: 301

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 6.650

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 06:00 – Coronasneltest TNO is betrouwbaar, blijkt uit praktijkproef

De snelle coronatest die TNO heeft ontwikkeld op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid is net zo betrouwbaar als de standaard gebruikte PCR-test. Een praktijkproef met deze sneltest, de afgelopen twee weken in Amsterdam, laat zien dat de uitslag hiervan voor 99 procent overeenkomt met de PCR-test, zo meldt de onderzoeksorganisatie.

TNO en de GGD Amsterdam voerden de proef samen uit vanuit een pop-uplaboratorium bij de teststraat in de RAI. Aan mensen die zich daar lieten testen werd gevraagd of ze ook een monster wilden afstaan voor deze proef, zodat de uitslagen daarvan konden worden vergeleken. Zo werden bijna negenhonderd monsters verkregen.

Uit de vergelijking kwam naar voren dat het percentage terecht positieve uitslagen en het percentage terecht negatieve uitslagen overeenkwamen met de uitslagen van de PCR-test. “De test voldoet daarmee aan de gestelde criteria betreffende betrouwbaarheid”, concludeert de GGD Amsterdam. TNO voegt eraan toe dat nu niets meer in de weg staat van verdere invoering.

Update 03:30 – Vanaf 20.00 uur verbod op alcoholverkoop en sluiting winkels

Donderdagavond is de eerste avond dat de verkoop van alcohol na 20.00 uur verboden is. Ook is het na dat tijdstip niet toegestaan om alcohol op zak te hebben of op openbare plekken te drinken.

Er zou ook een verbod op het gebruik en bezit van softdrugs op straat voor de avond en nacht komen, maar dat gaat niet door. De maatregel blijkt in strijd met het gedoogbeleid, aldus een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wel mogen coffeeshops maar tot 20.00 uur openblijven en alleen om af te halen. De regels gelden tussen 20.00 uur ‘s avonds en 07.00 uur ‘s ochtends.

Verder moeten winkels, met uitzondering van supermarkten, ook om 20.00 uur dicht. De koopavonden worden voorlopig verboden. Als een winkel de regels niet naleeft kan een zaak gesloten worden.

Update 03:30 – Nederland gaat door grens van 200.000 coronabesmettingen

Minder dan een maand nadat het coronavirus voor de 100.000e keer werd vastgesteld, gaat Nederland al door de volgende grens heen. Op donderdag wordt hoogstwaarschijnlijk de 200.000e positieve test geregistreerd. De teller staat nu op 196.163 besmettingen.

De eerste besmetting in Nederland werd op 27 februari vastgesteld. Een man uit het Brabantse Loon op Zand had het coronavirus opgelopen tijdens een werkbezoek aan Italië. Daarna kwamen er snel meer gevallen bij. Eind maart en begin april was de eerste golf op zijn hoogtepunt. Daarna volgde een periode van relatieve rust, die van half april tot eind juli duurde. In augustus was er een klein piekje en in september begon de tweede golf. Aanvankelijk werden enkele honderden mensen per dag positief getest, maar al snel waren dat er enkele duizenden. Op dinsdag werd een nieuw dagrecord gevestigd met 7383 meldingen in een etmaal.

Update 00:50 – Feest op het Plein stilgelegd door Haagse politie

De Haagse politie en gemeentehandhavers hebben woensdagavond een feest bij een horecagelegenheid op het Plein stilgelegd. De coronaregels werden er overtreden, licht een gemeentewoordvoerder toe. Op sociale media doken beelden op van mensen die in een witte partytent bij de zaak feestvierden op de voorlopig laatste avond dat de horeca open was.

Lees ook: VIDEO: De laatste ronde voor de lockdown, het dak gaat er nog één keer af in Den Haag

Rond 22.00 uur werd ingegrepen bij het feest. Hoeveel mensen er aanwezig waren en of er boetes zijn uitgedeeld, is niet bekendgemaakt. “We gaan onderzoeken wat voor stappen we gaan ondernemen tegen de zaak en de bezoekers”, licht een woordvoerder van de gemeente Den Haag toe.

Update 00:01 – Christelijke partijen willen alsnog softdrugsverbod in avond

SGP, CDA en ChristenUnie willen dat het kabinet “met spoed” kijkt of er alsnog een verbod kan komen op het bezit en gebruik van softdrugs in de openbare ruimte in de avond en nacht. De christelijke partijen roepen daartoe op tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.

Het kabinet kondigde dinsdagavond een verbod aan op het bezit of gebruik van softdrugs en alcohol in de openbare ruimte tussen 20.00 ‘s avonds en 07.00 uur ‘s morgens. Maar het verbod op softdrugs is alweer geschrapt omdat het in strijd bleek met het gedoogbeleid, liet het ministerie van Justitie en Veiligheid eerder aan het ANP weten.

