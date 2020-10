VIDEO: De laatste ronde voor de lockdown, het dak gaat er nog één keer af in Den Haag

Veel mensen zijn woensdagavond nog een laatste keer naar de kroeg of café gegaan om de komende vier weken zonder horeca door te komen. Zo ook in Den Haag. Vlak voordat de klok tien uur sloeg hebben feestvierders nog een klein feestje gebouwd op he terras van een horecagelegenheid aan Het Plein in Den Haag, vlakbij de Tweede Kamer waar er woensdagavond een debat plaatsvindt.

Op de beelden is te zien hoe tientallen mensen los gaan op luide muziek. De anderhalvemetermaatregel werd daarbij niet in acht genomen.

‘Egoïstische idioten’

Op social media hebben veel mensen er geen goed woord voor over. Zo stelt iemand: ”Stelletje asociale egoïsten. Geen slecht woord over mensen die vanavond nog in een restaurant, op afstand, met alle maatregelen in acht nemend, nog ‘voor voorlopig de laatste keer’ uit eten gingen. Maar voor deze droeftoeters heb ik geen goed woord over.”

Door zulke idioten worden medische behandelingen uitgesteld, ligt de horeca plat, moeten theaters sluiten, raken steeds meer ondernemers hun bedrijf en inkomsten kwijt….enzovoorts enzovoorts. Wat een feest…🤮 — Mick van der Velden (@MickVelden) October 14, 2020

Een andere Twitteraar vult aan: ”Door zulke idioten worden medische behandelingen uitgesteld, ligt de horeca plat, moeten theaters sluiten, raken steeds meer ondernemers hun bedrijf en inkomsten kwijt….enzovoorts enzovoorts. Wat een feest..”

‘Dit signaal mag je nu niet afgeven’

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland is niet blij met de beelden en neemt er afstand van. Dat vertelt directeur Dirk Beljaarts tegen RTL Nieuws. “In deze tijd is dat niet het signaal dat je mag afgeven. Het is onacceptabel. Het doet ook afbreuk aan de zorgvuldig opgebouwde status van veilige horeca die duizenden horecaondernemers en hun personeel hebben opgebouwd in de laatste maanden.”