PVV-leider Geert Wilders in quarantaine, beveiliger heeft corona

PVV-leider Geert Wilders gaat uit voorzorg in quarantaine. Een beveiliger van de politicus is positief getest op corona, Wilders blijft zeker tot zaterdagavond thuis.

Een beveiliger van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) is positief getest op het virus, meldt Wilders zelf op Twitter. De beveiligers en de politicus zijn “een tijdje geleden” met elkaar in contact geweest. De beveiliger heeft geen klachten.

Van de arts van de DKDB moet Wilders nu tot zaterdagavond in quarantaine. “Het is niet anders”, aldus de politicus.

Wilders was woensdag nog aanwezig bij het debat over de corona-aanpak.

Een dkdb-er die een tijdje geleden bij me was is positief getest maar zonder klachten. Volgens de arts van de dienst moet ik nu tot zaterdagavond thuis in quarantaine. Het is niet anders. #corona

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 15, 2020