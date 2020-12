LIVEBLOG | Extra Catshuisberaad over mogelijk zwaardere coronamaatregelen

Nederland blijft voorlopig in de ‘gedeeltelijke’ lockdown. Versoepelingen van de maatregelen zitten er wat het kabinet betreft niet in zolang de besmettingscijfers blijven stijgen. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op zaterdag: 9.182, dat zijn er 288 meer dan op vrijdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op zaterdag: 1.723, dat zijn er 42 meer dan op vrijdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op vrijdag: 481, dat zijn er 3 meer dan op vrijdag

Update 03:30 – Extra Catshuisberaad over mogelijk zwaardere coronamaatregelen

Een groot deel van het kabinet komt zondag voor een extra ingelast corona-overleg bijeen in het Catshuis. De premier, de drie vicepremiers en zes ministers laten zich door RIVM-directeur Jaap van Dissel bijpraten over het stijgende aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus. Op tafel liggen zwaardere maatregelen die mogelijk kunnen worden ingezet in de strijd tegen de verspreiding van het virus.

Het Outbreak Management Team (OMT) met deskundigen, dat het kabinet adviseert, is al bij elkaar geweest om de laatste ontwikkelingen te analyseren. Naar verwachting volgt deze week, mogelijk dinsdag al, een nieuwe persconferentie van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge, laten bronnen weten.

Rutte hintte vorige week al op extra maatregelen als de besmettingscijers niet zouden dalen. Wat het voor ingrepen zouden zijn, wilde hij nog niet kwijt maar hij liet woensdag in de Tweede Kamer doorschemeren dat het kan gaan om maatregelen in het onderwijs of voor niet-essentiële winkels. “Dat zijn hele moeilijke vraagstukken, met vergaande economische gevolgen”, zei Rutte. Kerst zou bij een verzwaring worden ontzien, wat betekent dat mensen met de kerstdagen maximaal drie mensen mogen ontvangen.

Het kabinet heeft grote zorgen over de oplopende besmettingscijfers, omdat die zullen leiden tot een nog grotere druk op de ziekenhuizen. Het aantal nieuwe besmettingen per dag – zaterdag 9182 – kruipt de afgelopen dagen weer gestaag richting de 10.000. Dit hoge aantal werd ook eind oktober, begin november aangetikt. In november daalde het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen juist, naar rond de 4000 begin december. Over de hele afgelopen week was de stijging 27 procent.

Naast de financieel-economische ministers Wopke Hoekstra, Eric Wiebes en Wouter Koolmees, zijn ook Tamara van Ark (Volksgezondheid), Ferd Grapperhaus (Justitie) en Arie Slob (Onderwijs) aanwezig in de ambtswoning van de minister-president in Den Haag.

Update 03:21 – Politie maakt einde aan illegaal feest in Rosmalen

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.00 uur een einde gemaakt aan een illegaal feest in een ecoduct bij de Sparrenburgstraat-Zuid in het Brabantse Rosmalen. De organisator is aangehouden. Ruim vijftien bezoekers kregen een boete omdat ze de coronamaatregelen negeerden.

Update 01:05 – Groep jongeren zorgt weer voor onrust in Urk

Een groep jongeren heeft zaterdagavond weer voor onrust gezorgd in Urk. Ondanks een samenscholingsverbod verzamelden ze zich rond 23.30 uur bij een rotonde in het dorp en staken zwaar vuurwerk af, meldde Omroep Flevoland. Maar tot grote ongeregeldheden kwam het volgens de regionale zender niet. De Urkse burgemeester Cees van den Bos liet via Twitter weten terug te kijken “op een rustige avond” en spreekt van “het begin van de weg die we met elkaar moeten afleggen.”

“Met een geringe politie-inzet en de cruciale inzet van de Ouderwacht is het rustig gebleven”, aldus Van den Bos. “Daar zijn we dankbaar voor. Als iedereen komende weken de schouders er onder zet komen we er.” Een woordvoerster van de politie wilde in de nacht van zaterdag op zondag niets kwijt over de situatie op het voormalige eiland. “Morgen maken we de balans op. Daar laten we het voor nu bij.”

Inwoners van Urk gingen zaterdagavond op straat patrouilleren om jongeren te weerhouden van het gooien met zwaar vuurwerk. Vrijwel de voltallige Urker gemeenteraad sloot zich daarbij aan. In de afgelopen week hebben kerken, scholen en sportclubs de jeugd opgeroepen om te stoppen met de vuurwerkrellen. Sportcoaches en leraren hebben pupillen rechtstreeks en digitaal aangesproken.

Lange tijd bleef het rustig op straat, maar aan het einde van de avond ging het toch weer mis. Volgens Omroep Flevoland mengden agenten zich tot middernacht onder de jongeren, hielden gesprekken met hen, maar grepen niet in als er met vuurwerk werd gegooid. Uiteindelijk verlieten steeds meer jongeren de rotonde en keerde de rust terug.

De afgelopen weekenden liep het een aantal keren uit flink uit de hand in Urk. De ME moest optreden tegen groepen jongeren en werd bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk.