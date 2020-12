Niet meer stiekem vuurwerk halen over de grens: ook Duitsland legt vuurwerkverkoop aan banden

Slecht nieuws voor Nederlanders die, ondanks het vuurwerkverbod, bij de oosterburen wilden inslaan. In Duitsland wordt de vuurwerkverkoop in aanloop naar de jaarwisseling opgeschort. Dat maakte bondskanselier Angela Merkel bekend na spoedoverleg over de coronacrisis. De strengere maatregelen gaan waarschijnlijk op 16 december in.

In Nederland is het dit jaar verboden om vuurwerk te verkopen, vervoeren, bezitten en af te steken. Het kabinet heeft hiertoe besloten om personeel in ziekenhuizen, handhavers en agenten te ontlasten tijdens de normaal drukke nieuwjaarsnacht. De werkdruk in ziekenhuizen is vanwege het coronavirus al maanden hoog. Vuurwerkslachtoffers tijdens de jaarwisseling kan de zorg er niet bij hebben.

Vuurwerkverkoop over de grens

Lang niet alle Nederlanders zijn van plan zich te houden aan dit verbod. Vuurwerkhandelaren in Duitsland merkten dat de afgelopen weken maar al te goed. Nederlanders lijken zich niets aan te trekken van de regels. Sterker nog: volgens de vuurwerkverkopers over de grens is het aantal bestellingen met 300 tot 400 procent toegenomen in vergelijking met vorig jaar.

“Het verbod dat ze willen, levert zo ontzettend veel agressie en onbegrip op”, vertelde vuurwerkhandelaar Hayo Wolff eind november in Hart van Nederland. Hij heeft een winkel in het Duitse Elten, net over de grens bij Arnhem. Voor hem is het vanaf 16 december dus ook verboden om vuurwerk te verkopen.

Bovenstaande reportage stond eerder op HartvanNederland.nl.