Nederland blijft voorlopig in de ‘gedeeltelijke’ lockdown. Versoepelingen van de maatregelen zitten er wat het kabinet betreft niet in zolang de besmettingscijfers blijven stijgen. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op donderdag: 8.793, dat zijn er 2.193 meer dan op woensdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op donderdag: 1.648, dat zijn er 36 minder dan op woensdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op donderdag: 469, dat zijn er 4 minder dan op woensdag

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 07:04 – Politie vroeg kabinet ook kindervuurwerk dit jaar te verbieden

De politie wilde dat het kabinet de komende jaarwisseling ook kindervuurwerk, zoals sterretjes en bepaalde soorten fonteinen, zou verbieden. Dat zegt Ruud Verkuijlen, coördinator van de jaarwisseling bij de politie, in gesprek met NU.nl. Door het kindervuurwerk, zogeheten categorie F1-vuurwerk, ook te verbieden zou de politie het tijdelijke vuurwerkverbod makkelijker kunnen handhaven.

“Voor het overzicht in de handhaving hadden we het liefst gezien dat er helemaal geen vuurwerk werd afgestoken. Want nu is er wel kindervuurwerk”, legt Verkuijlen uit.

Update 06:06 – Kwart van de jonge dokters overweegt te stoppen met opleiding

Een op de vier jonge artsen denkt aan stoppen met de opleiding. De hoge werkdruk en het opleidingsklimaat in het ziekenhuis gaan ten koste van het werkplezier. Opvallend: tijdens de coronacrisis lag de werkdruk die ze ervaren lager.

Dit blijkt volgens de Volkskrant uit een enquête van belangenvereniging De Jonge Specialist (DJS) die door ruim 1500 jonge artsen, zowel die in opleiding tot specialist (aios) als niet in opleiding (anios), werd ingevuld. De uitkomst is opmerkelijk, want bijna alle geënquêteerden gaven tegelijkertijd aan zeer bevlogen te zijn over het werk dat zij doen.

Volgens Steffi Rombouts, vicevoorzitter van DJS, komt het door de werkdruk en het werkklimaat dat een kwart toch denkt aan stoppen. Een klimaat waarin arts-assistenten geen supervisie durven te vragen, en in 61 procent van de gevallen ook geen supervisie krijgen als ze dat wel doen.

Update 05:17 – Onderzoek naar Indonesië flink vertraagd door corona

Het onderzoek naar geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd loopt maanden vertraging op door het coronavirus. De drie instituten, waaronder het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Niod), dachten begin september 2021 klaar te zijn, maar dat wordt waarschijnlijk pas eind volgend jaar. “Dit voorjaar waren veel archieven, met name het Nationaal Archief, enkele maanden gesloten”, zegt Niod-directeur Frank van Vree tegen Trouw. “Pas in de zomer zijn die gedeeltelijk geopend.”

Het veldwerk in Indonesië is bemoeilijkt, omdat onderzoekers niet naar het land konden afreizen. Bijeenkomsten met vaak hoogbejaarde mensen moesten vanwege het longvirus worden afgezegd.

De samenwerking met Indonesische historici werd helemaal digitaal en voor sommige onderzoeken werd extra assistentie in Indonesië aangetrokken, vertelt Van Vree. “We laten ons leiden door de vraag wat absoluut essentieel is. In sommige gevallen kun je bijvoorbeeld in plaats van twintig of dertig getuigen er ook vijftien horen.”

De onderzoeken, waaraan naast het Niod ook het Nederlandse Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het Koninklijk Instituut voor Taal Land- en Volkenkunde (KITLV) meedoen, worden medegefinancierd door de Nederlandse regering. “Omdat arbeidscontracten verlengd moeten worden, moeten wij als instituten enkele tonnen extra reserveren”, zegt Van Vree.

Hij verwacht dat het slotwerk eind november 2021 klaar zal zijn. “Dat werk moet antwoord geven op de vraag naar de aard en omvang van het Nederlandse geweld en de Nederlandse, Indonesische en internationale context waarin dat plaatsvond.”

Update 00:01 – Aantal overledenen 400 hoger dan gewoonlijk in een week

Vorige week zijn naar schatting 3450 mensen overleden, 400 meer dan gebruikelijk voor deze periode. Vergeleken met de voorgaande week stierven er ongeveer 75 mensen meer, maakte statistiekbureau CBS bekend op basis van voorlopige sterftecijfers.

In de winter neemt het aantal overledenen altijd toe, maar de sterfte is nu dus hoger dan normaal. Sinds 21 september zijn er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 4700 meer mensen overleden dan je in deze periode zou verwachten. Tijdens de eerste golf (9 maart tot en met 4 mei) lag deze zogeheten oversterfte bijna dubbel zo hoog, naar schatting op bijna 9000.

De meeste van alle coronadoden kregen langdurige zorg. Dat zijn chronisch zieken, kwetsbare ouderen, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking.

Het CBS constateert ook dat de sterfte onder vrouwen vorige week iets hoger lag dan onder mannen. “In eerdere weken van de tweede golf van de corona-epidemie stierven meer mannen dan vrouwen, hoewel er meer oudere vrouwen dan oudere mannen zijn”, merkt het bureau op.

De verhoogde sterfte was afgelopen week bij alle leeftijdsgroepen te zien. Onder 80-plussers overleden naar schatting iets meer dan 1900 mensen. Er gingen bijna 1100 mensen van 65 tot 80 jaar dood en 450 mensen jonger dan 65 jaar.

ANP