Het aantal coronagevallen neemt fors toe. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 8894 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Gisteren steeg het aantal nieuwe besmettingen ook al fors, toen kwamen er ruim 8700 nieuwe gevallen bij. Het zijn de hoogste aantallen sinds eind oktober, de eerste dagen na de piek van de tweede golf. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 51.000 mensen positief getest, tegen iets meer dan 35.000 de week ervoor.

In totaal is het virus nu bij bijna 595.000 mensen in Nederland vastgesteld.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 65. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Op donderdag waren 64 sterfgevallen gemeld. Sinds het begin van de uitbraak is van 9967 mensen zeker dat ze aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden.

Aantal opgenomen coronapatiënten blijft schommelen

Het aantal coronapatiënten dat wordt behandeld in de ziekenhuizen blijft redelijk stabiel. Al een week of twee schommelt het rond de 1700, soms iets erboven, soms iets eronder.

Momenteel liggen 1681 coronapatiënten in een ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Dat zijn er 33 meer dan op donderdag, maar het zijn er ook 3 minder dan op woensdag en 19 minder dan op dinsdag.

Verpleegafdelingen behandelen 1209 mensen vanwege Covid-19. Dat is een toename van dertig ten opzichte van donderdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares steeg van 469 naar 472.

Brandhaarden

In Amsterdam zijn afgelopen etmaal 485 besmettingen aan het licht gekomen. Rotterdam telde 291 nieuwe positieve gevallen. In Den Haag kwamen er 199 gevallen bij, in Utrecht 137 en in Eindhoven 136.