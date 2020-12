Burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet wil niet dat er zaterdag in het centrum van zijn gemeente wordt gedemonstreerd tegen de mondkapjesplicht. Vanwege de verwachte drukte in de winkels in Nunspeet heeft gemeentebestuurder de aangekondigde demonstratie verwezen naar het Veluwetransferium, een parkeerterrein aan de rand van de Gelderse gemeente.

Toch willen de betogers zaterdag gewoon in het centrum demonsteren. De organisatie doet dit tegen het besluit van de burgemeester in. Naar eigen zeggen zullen de betogen morgen toch naar het centrum komen of ze verplaatsen de demonstratie naar zondag. Daarover is nog geen duidelijkheid.

‘Onnodig geweld bij arrestatie bij eerdere demonstratie’

Vorige week zaterdag pakten handhavers in Nunspeet zes mensen op die weigerden een mondkapje op te zetten. Volgens de demonstranten onder leiding van activist Eldor van Feggelen uit Twente is daarbij onnodig geweld gebruikt. Woensdag was er al een soort betoging in het centrum van Nunspeet, waarbij veel mensen geen mondkapje droegen.

Achteraf liet de gemeente weten dat iedereen die zich daar niet aan de coronamaatregelen had gehouden een bekeuring thuisgestuurd zou krijgen, tot groot ongenoegen van de betogers.

Redactie / ANP | Beeld: ANP