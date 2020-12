Politie vroeg kabinet ook kindervuurwerk dit jaar te verbieden

De politie wilde dat het kabinet de komende jaarwisseling ook kindervuurwerk, zoals sterretjes en bepaalde soorten fonteinen, zou verbieden. Dat zegt Ruud Verkuijlen, coördinator van de jaarwisseling bij de politie, in gesprek met NU.nl.

Door het kindervuurwerk, zogeheten categorie F1-vuurwerk, ook te verbieden zou de politie het tijdelijke vuurwerkverbod makkelijker kunnen handhaven.

“Voor het overzicht in de handhaving hadden we het liefst gezien dat er helemaal geen vuurwerk werd afgestoken. Want nu is er wel kindervuurwerk”, legt Verkuijlen uit.

Als al het vuurwerk was verboden “hadden we een rustiger straatbeeld gehad”, aldus de coördinator. Wanneer er dan ergens vuurwerk zou worden afgestoken “hadden we ervan uit kunnen gaan dat het om illegaal vuurwerk ging”.

Tot de categorie F1-vuurwerk behoren sterretjes en trektouwtjes, maar ook Bengaals vuur, verschillende soorten fonteinen en grondbloemen.

