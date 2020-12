Dit jaar al meer illegaal vuurwerk gevonden dan in heel 2019

Het jaar heeft nog 23 dagen te gaan, maar de politie heeft nu al meer kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen dan in heel 2019. Dat valt af te lezen uit de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie (OM).

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

Inmiddels is er door de opsporingsdiensten meer dan 100.000 kilo aan illegaal explosief materiaal opgespoord. Dat is een forse toename in vergelijking met vorige week: toen stond de teller ‘nog’ op 44.284 kilo. De totale hoeveelheid is bovendien nu al flink meer dan vorig jaar: in heel 2019 werd er namelijk iets meer dan 61.000 kilo werd gevorderd.

De plotselinge stijging komt vermoedelijk door een partij van meer dan 50.000 kilo vuurwerk die afgelopen september door de politie in Noord-Nederland werd ontdekt. Waarschijnlijk is deze grote vondst, samen met het aantal kilo’s dat vorige week werd gevonden, woensdag bijgeschreven in de vuurwerkbarometer. Het OM was woensdagmiddag niet bereikbaar voor verdere uitleg.

Bekijk video: Vuurwerkverbod? Verkoop vlak over de Duitse grens ‘gaat als een malle’

Politie extra scherp

De politie let dit jaar extra scherp op de handel in illegaal vuurwerk, onder meer vanwege het landelijke vuurwerkverbod dat is afgekondigd vanwege de coronacrisis. Zo worden er met name in de grensstreek meer steekproefsgewijze controles gehouden dan normaal. De politie heeft daarvoor extra capaciteit gekregen.

Lees ook: Politie handhaaft hard op vervoeren van vuurwerk: ‘Aan de lopende band vuurwerk onderschept’

Daarnaast worden ook kanalen op social media nauwlettend in de gaten gehouden om verkoop van illegaal vuurwerk te onderscheppen. Ook advertenties op Marktplaats worden voortdurend gevolgd, waarschuwen politie en justitie.

Redactie/ANP