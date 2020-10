De tweede coronagolf stopt vooralsnog nog niet. In de afgelopen week zijn meer dan 27.000 besmettingen vastgesteld. In ziekenhuizen en op de ic’s wordt het steeds drukker. Het ene na het andere ziekenhuis stelt operaties en afspraken uit, en het aantal opgenomen coronapatiënten is inmiddels gestegen tot boven de duizend. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen vrijdag: 5.983

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis vrijdag: 1.139

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care vrijdag: 239

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 6.518

Update 09:00 – Trimbos: bied mensen hoop en structuur in tweede coronagolf

Niet iedereen kan even gemakkelijk omgaan met de tweede golf van de corona-uitbraak in Nederland. De komende maanden kunnen voor sommige mensen heel zwaar worden. Het is belangrijk dat mensen hoop houden, dat ze ondersteuning krijgen en dat ze een structuur in hun dag houden, zegt het Trimbos-instituut. Vertrouwen in de toekomst kan mensen namelijk beschermen tegen “depressie, angst en zelfs suïcidaliteit”.

Eenzaamheid is een van de gevaren die op de loer liggen. Ouderen in verpleeghuizen en mensen met psychische aandoeningen kunnen er last van krijgen, maar jongeren ook, aldus Trimbos. “Mensen die sociale isolatie en eenzaamheid ervaren, hebben vaak een zwakkere weerstand, slapen slechter, hebben vaker last van depressies, problematisch alcohol- en drugsgebruik en hebben sneller te maken met cognitieve achteruitgang.” Trimbos roept op om verpleeghuizen niet meer af te sluiten, maar om manieren te vinden waarop familieleden van bewoners op een verantwoorde manier op bezoek kunnen komen.

Volgens het instituut zijn mensen de laatste maanden wat ongezonder gaan leven. Zo roken en blowen mensen meer. Tegelijk bewegen we minder. Dat kan komen door “stress, angst, eenzaamheid en verveling”.

Update 08:38 – FNV is corona-agressie tegen werkenden zat

Vakbond FNV wil dat mensen meer respect gaan tonen voor werkenden in het openbaar vervoer, ziekenhuizen, winkels, op straat en in publieke ruimten. Er is te veel agressie en werknemers voelen zich steeds onveiliger, stelt FNV-vicevoorzitter Kitty de Jong.

“De maat is vol. Veel mensen die maatregelen in ons aller belang moeten handhaven zoals treinconducteurs en gemeentelijke handhavers spreken mensen aan en krijgen vaker agressie terug, horen wij van onze leden”, aldus De Jong. Te veel mensen houden geen afstand en volgen de verplichting of het advies een mondkapje te dragen niet op. Dit veroorzaakt stress en een onveilig werkklimaat.

Volgens de FNV zijn werkgevers verantwoordelijk voor een veilig werkklimaat en wordt er met hen overlegd over oplossingen. “Maar vandaag zeggen we als grootste werknemersorganisatie van Nederland: blijf van onze mensen af, zet ze niet onder druk door scheldpartijen, en volg hun instructies op. Kortom: heb respect voor ze.”

Tegelijkertijd wil de vakbond duidelijkheid van de overheid. “De overheidsrichtlijn waarin staat dat iedere ondernemer zelf mag bepalen of er mondkapjes in zijn winkel gedragen moeten worden, werkt niet. Dat zorgt voor onduidelijkheid bij het winkelend publiek, dat in confrontaties kan uitmonden met werknemers die mensen erop aanspreken. Er moet een eenduidige en landelijke maatregel komen, inclusief een plan voor handhaving.”

Update 08:09 – Malariamiddel heeft mogelijk gunstig effect op coronapatiënten

Het malariamiddel hydroxychloroquine (HCQ) heeft mogelijk een gunstig effect op coronapatiënten, als die het vanaf de eerste dag van hun ziekenhuisopname toegediend krijgen. Dit blijkt uit een studie in veertien Nederlandse ziekenhuizen. Dat meldt de NOS.

Bij patiënten die het middel kregen was het risico om op de intensive care te belanden ruim de helft lager. Gebruik van het middel verminderde de sterfte aan covid-19 niet. Bij patiënten die het verwante chloroquine kregen was geen significant effect merkbaar. De onderzoekers benadrukken dat hun resultaten bevestigd moeten worden in een nieuw onderzoek.

Update 06:00 – De CoronaMelder-app is vanaf nu landelijk actief

Vanaf vandaag is de CoronaMelder-app van de overheid in heel Nederland actief. De app is ontwikkeld met als doel om nieuwe besmettingen met het coronavirus sneller op te sporen en om mensen die in de buurt zijn geweest van een besmet persoon eerder te waarschuwen. Maar hoe werkt de app precies?

Update 02:07 – Experts verwachten dat coronavirus in zomer 2021 beheersbaar is

Economen en gezondheidsexperts verwachten dat het coronavirus rond de zomer van 2021 beheersbaar is en het gewone leven weer opgepakt kan worden. Ondanks dat we volop in de tweede golf zitten, kan het kabinet in hun ogen beter het ‘nieuwe normaal’ afschaffen. Dat zeggen ze tegen De Telegraaf.

“Het is redelijk om te denken dat dit rond de komende zomer grotendeels voorbij is”, stelt gezondheidseconoom Xander Koolman. Het kabinet is nu erg ad hoc bezig, maar zou juist ook een perspectief voor 2021 moeten schetsen, stellen de deskundigen.

“We weten steeds beter aan welke knoppen we kunnen draaien om corona onder controle te houden. Daarom zou de overheid op een rij moeten zetten wat wanneer beschikbaar is”, aldus ING-econoom Marieke Blom. Bedrijven en werknemers hebben volgens haar sterke behoefte aan “een stip op de horizon”.

De deskundigen verwachten niet dat het virus in 2021 is verdwenen. Maar meer kennis van het virus, een vaccin, forse inzet van sneltesten en beter bron- en contactonderzoek kan er in hun ogen voor zorgen dat het gewone leven weer mogelijk is en het ‘nieuwe normaal’ niet langdurig aanhoudt.

Ook het afbouwen van de steun voor bedrijven valt niet goed en leidt tot onnodige faillissementen en werkloosheid. “Het oude normaal zou het doel moeten zijn”, zegt hoogleraar Bas Jacobs. “Dan heeft het toch geen enkele zin om je hele economie te verbouwen?”