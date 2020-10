De CoronaMelder-app is vanaf nu landelijk actief: zo werkt het

Vanaf vandaag is de CoronaMelder-app van de overheid in heel Nederland actief. De app is ontwikkeld met als doel om nieuwe besmettingen met het coronavirus sneller op te sporen en om mensen die in de buurt zijn geweest van een besmet persoon eerder te waarschuwen. Maar hoe werkt de app precies?

Nadat je de app hebt geïnstalleerd en opgestart, maakt de app een unieke code aan die is gekoppeld aan je toestel. Deze anonieme code wordt gebruikt om te controleren of je in de buurt bent geweest van een besmet persoon. De app maakt gebruik van Bluetooth om te achterhalen of je (langere tijd) in de buurt bent geweest van een besmet persoon. Het is dus belangrijk dat je Bluetooth op je toestel aanzet en aan laat staan voor de app om te functioneren.

Hoe werkt de app?

De app zoekt vervolgens via Bluetooth continu in de omgeving naar andere toestellen die ook de CoronaMelder-app hebben geïnstalleerd en onthoudt de unieke codes van die toestellen. Dankzij de Bluetooth-technologie kan de app meten of je dicht bij iemand anders in de buurt bent geweest en ook hoe lang.

Lees ook: GGD’en kritisch over testen zonder klachten na melding Corona-app

Ben je te lang te dicht bij iemand in de buurt geweest die later besmet bleek met het coronavirus? Dan stuurt de app je een melding. Dat betekent nog niet meteen dat je zelf ook besmet bent, maar dat is natuurlijk wel mogelijk. Daarom luidt het advies om na het ontvangen van zo’n melding uit voorzorg tien dagen in thuisquarantaine te gaan om te voorkomen dat je anderen besmet. Krijg je binnen die tien dagen last van klachten. Maak dan een afspraak bij de GGD om je te laten testen.

Wat als ik positief getest ben?

Ben je zelf positief getest op het virus? Dan kun je dit vrijwillig aangeven in de app. Andere gebruikers die langer dan een kwartier bij jou in de buurt zijn geweest krijgen dan een melding.

De CoronaMelder-app is voor iPhone-gebruikers te downloaden in de App Store en voor Android-gebruikers is de app te vinden in de Google Play Store.