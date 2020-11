De tweede coronagolf lijkt voorzichtig af te vlakken. Het aantal besmettingen daalt gestaag en ook het aantal patiënten in de ziekenhuizen neemt langzaam af. Voor twee weken gelden er strengere coronamaatregelen, daarna gaan we weer terug naar de ‘gedeeltelijke lockdown’. Volg hier het laatste nieuws.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op zondag: 5.703

– Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op zondag: 2.295

– Aantal coronapatiënten op de intensive care op zondag: 598

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 8.004

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 06:00 – ‘Jongere, zoek hulp als je door corona somber wordt’

Meer dan de helft van de Nederlandse jongeren heeft moeite om hulp te vragen aan een professional bij mentale klachten die te maken hebben met de coronatijd. Dat meldt het Rode Kruis op basis van eigen onderzoek. Een grote groep jongeren vindt deze tijd zwaar, onder andere door het gebrek aan sociale contacten.

Bijna 70 procent van de 16- tot 30-jarigen ziet nu op tegen de donkere wintermaanden, 30 procent maakt zich zorgen over de toekomst en 20 procent van de jongeren voelt zich eenzaam.

Het Rode Kruis komt daarom met tips om de lockdown-periode beter door te komen, zoals een goede structuur in de dag brengen, gezond blijven eten, blijven bewegen en goed contact te houden met anderen. De belangrijkste aanrader is “te blijven praten over jouw gevoel”, met vrienden of familie, of anders met een professional. Maar voor dat laatste ligt de drempel vrij hoog: 52 procent van de ondervraagde jongeren zegt daar moeite mee te hebben.

Om die drempel te verlagen wijst het Rode Kruis op de coronahulplijn van coachingbureau Blijfovereind. Jongeren kunnen daar een gratis gesprek aanvragen met een gecertificeerde coach, per telefoon of e-mail.

Alle tips zijn te lezen op de website en de sociale media van het Rode Kruis en van Loesje, bekend van de positieve en humoristische posters.

Update 06:00 – Driekwart van de Nederlanders gaat met kerst de keuken in

Driekwart (77 procent) van de Nederlanders zegt het kerstdiner in eigen keuken te gaan koken, of de restaurants rond de feestdagen nou wel of niet weer open zijn. Slechts ruim 6 procent gaat buiten de deur eten, als dat tenminste weer mogelijk is. Dat was vorig jaar twee keer zo veel (12 procent). Dat staat in ‘Dining Habits 2020’ van Lightspeed, leverancier van kassasystemen voor retailers en horecaondernemers, dat onderzoek deed onder 1000 Nederlanders.

Update 03:57 – Amsterdamse huisartsen nemen deel coronazorg ziekenhuizen over

Herstellende coronapatiënten in ziekenhuizen in Amsterdam worden mogelijk eerder naar huis gestuurd, omdat huisartsen een deel van de zorg op zich nemen. Internist-infectioloog Marc van der Valk van Amsterdam UMC laat dat aan het AD weten.

De Amsterdamse ziekenhuizen, samen met de huisartsen en thuiszorgorganisaties in de hoofdstad, verwachten per week ongeveer 50 patiënten vervroegd naar huis te kunnen sturen. De huisartsen zullen hen dan bijstaan waar nodig.

“We zien vaak dat mensen die over de berg zijn en weer herstellen, nog vrij lang wat zuurstof nodig hebben, terwijl ze verder stabiel zijn”, zegt Van der Valk in de krant. “Als zij zichzelf met mantelzorg of minimale thuiszorg kunnen redden, mogen ze met zuurstof eerder naar huis.” Volgens Van der Valk kan op die manier een gemiddelde opname van 7 à 8 dagen met 2 dagen worden verkort. “Dat heeft een heel grote impact: zo kunnen we eerder nieuwe patiënten opnemen en de reguliere zorg beter op peil houden.”

Van der Valk benadrukt dat het vervroegd naar huis sturen alleen met instemming van de huisarts gebeurt. “Als hij met een grote uitbraak kampt in zijn wijk, houden we de patiënt hier of zoeken we een andere oplossing. De huisarts moet de zorg er wel bij kunnen hebben.”

Update 03:30 – NS haalt als coronamaatregel treinen uit de dienstregeling

De NS schrapt vanaf deze maandag in de dienstregeling. Stapsgewijs wordt het aantal treinen teruggebracht naar 90 procent van de normale dienstregeling. Op elk traject blijft minimaal twee keer per uur een trein rijden, er worden dus geen lijnen opgeheven, zo verzekert de NS.

De aanpassing heeft te maken met de forse terugloop in passagiersaantallen, tot 30 procent van de normale bezetting, maar ook met het uitvallen van personeel door ziekmelding of quarantaine.

De eerste treinen worden vanaf deze maandag al uit de dienstregeling gehaald. De meeste wijzigingen volgen in de week erna. Eind deze maand ligt de treinenloop dan op 90 procent van normaal. Volgens de NS is de maatregel tijdelijk en wordt er weer opgeschaald zodra dat kan.

Vorige maand schrapte de NS al de extra forensentreinen en weekendnachttreinen. De spoorwegen raden reizigers aan om kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen.

Update 03:30 – Feestdagen op agenda burgemeesters Veiligheidsberaad

De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s die samen het Veiligheidsberaad vormen, willen maandagavond alvast vooruitkijken naar de feestdagen in december. Ook bespreken zij de actuele coronacijfers en de effecten van de maatregelen die zijn genomen. Woensdagavond gingen aanvullende, strengere regels in. Hierdoor moeten de aantallen besmettingen en ziekhuisopnames sneller gaan dalen dan nu het geval is.

Of mensen met Kerstmis weer uit eten kunnen, blijft ongewis. Ook is nog niet helemaal duidelijk of met de jaarwisseling vuurwerk mag worden afgestoken. Na het beraad vorige week gaven de burgemeesters al aan dat zij voorstander zijn van een landelijk verbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk dit jaar, vooral om de druk op de ziekenhuizen en de hulpdiensten te verlagen. Ook de Tweede Kamer, artsen en de politie staan open voor een verbod. Het kabinet hakt binnenkort een knoop door.

Het Veiligheidsberaad adviseert Den Haag al maanden over de te varen coronakoers. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen zit de vergadering voor. Traditiegetrouw schuift minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aan.

Update 03:30 – Minder coronapatiënten opgenomen, toelichting Ernst Kuipers

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalt, de speciale afdelingen voor mensen met het coronavirus beginnen langzaamaan wat leger te worden. Daarom geeft Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, maandag weer een toelichting op de laatste stand van zaken. Dat doet hij namens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), dat de afgelopen weken patiënten heeft verdeeld over het land om de drukte in de ziekenhuizen beheersbaar te houden.

Het aantal opgenomen coronapatiënten is vijf dagen op rij gedaald. Afgelopen dinsdag behandelden de ziekenhuizen 2653 patiënten, op zondag waren dit er 2295. Op de verpleegafdelingen zijn de laatste paar dagen meer dan 300 bedden vrijgekomen. Hoe sneller dat aantal daalt, hoe sneller de reguliere zorg weer op gang kan komen en hoe sneller de coronamaatregelen kunnen worden versoepeld.

Toen het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen in de loop van september begon te stijgen, hervatte het LCPS de spreiding van coronapatiënten. Sindsdien zijn bijna 1100 mensen overgebracht naar ziekenhuizen in andere delen van het land. Op zondag werden twaalf mensen verplaatst naar andere regio’s, het laagste aantal in een maand tijd. Vorige week zondag waren er 38 verplaatsingen en de zondag daarvoor 30. Ruim twee weken geleden werden twee Nederlanders naar Duitsland overgebracht, maar zij konden vorige week terugkeren.

ANP/Redactie