'Kabinet lijkt voorlopig af te zien van avondklok'

Vooralsnog lijkt het er niet op dat er een avondklok gaat gelden in regio’s met veel coronabesmettingen. Dat vindt het kabinet op dit moment een te zware maatregel, zeggen bronnen in Den Haag tegen Hart van Nederland na een bericht in het AD.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog.

Omdat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in een paar regio’s hoger ligt dan in de rest van het land, lagen extra maatregelen op tafel. Het kabinet dacht aan het dichtgooien van niet-essentiĆ«le winkels, het sluiten van middelbare scholen en de invoering van een avondklok tussen 22.00 uur en 04.00 uur.

In deze regio’s dreigde avondklok

Vooral de regio’s Twente, Rotterdam en Zuid-Holland-Zuid dreigden eraan te moeten geloven. Maar gelet op de huidige cijfers, vindt het kabinet de maatregelen niet op zijn plek. De verwachting is dat premier Rutte en minister De Jonge morgen laten weten dat ze voorlopig afzien van extra aanscherpingen.

