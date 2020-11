Kabinet wil wet noodtoestand gebruiken voor avondklok

Rutte noemde de mogelijkheid van een regionale avondklok dinsdag in de persconferentie over de coronacrisis. Het kabinet houdt de maatregel achter de hand voor de zwaarst getroffen regio’s. “Misschien is dat nodig in een enkele regio”, zei de premier. Volgens coronaminister Hugo de Jonge gaat het onder meer om Rotterdam en Dordrecht.

Hoe de maatregel helpt bij het terugdringen van het aantal besmettingen is niet helemaal duidelijk. Jaap van Dissel van het RIVM wees er woensdag in de Tweede Kamer op dat een avondklok vooral een afschrikwekkende werking heeft. Volgens premier Rutte verkleint zo’n maatregel het aantal samenkomsten “onherroepelijk”, aldus de premier. Het maakt het ook makkelijker om feestjes, zowel thuis als in de buitenlucht, te voorkomen. Mensen die naar zo’n feest gaan, worden namelijk “preventief” al bekeurd wanneer ze zich op straat bevinden.

