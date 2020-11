De tweede coronagolf lijkt voorzichtig af te vlakken. Het aantal besmettingen stijgt minder hard, maar de toestroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft. De ‘gedeeltelijke lockdown’ in Nederland blijft dan ook onverminderd van kracht. Volg hier het laatste nieuws.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op woensdag: 7.657, dat zijn er 112 minder dan op dinsdag

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op woensdag: 2.572, dat zijn er 81 minder dan op dinsdag

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care op woensdag: 612, dat zijn er 3 meer dan op dinsdag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 7.651

Update 08:01 – Minder verwijzingen naar ggz tijdens tweede coronagolf

Het aantal verwijzingen van de huisarts naar de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is met 9 procent teruggelopen, sinds eind september opnieuw strengere coronamaatregelen werden afgekondigd. Dit meldt platform ZorgDomein.

In totaal zijn sinds de nieuwe maatregelen via ZorgDomein 40.516 verwijzingen van de huisarts naar ggz-behandelaars gegaan. Normaal gesproken, zonder Covid-19, zouden dit er naar verwachting ongeveer 4000 meer zijn.

ZorgDomein wijst er daarbij op dat de gemiddelde wachttijden voor de ggz nu nog binnen de norm van 28 dagen vallen. Het zorgplatform vrees echter dat die wachttijden weer gaan stijgen als wordt begonnen met het inhalen van de uitgestelde ggz-verwijzingen. Sinds maart, het begin van de coronacrisis, zijn dat er 44.566.

Update 02:28 – Twee coronapatiënten op Curaçao en Aruba overleden

Op Curaçao is woensdag een persoon in het CMC-ziekenhuis overleden die was besmet met het coronavirus. Het is de tweede coronadode op het eiland. Ook op Aruba is woensdag een patiënt overleden, het gaat om de 39e coronadode.

In maart overleed de eerste coronapatiënt op Curaçao, dat was een Nederlandse toerist. Vorige maand overleed een Bonairiaanse huisarts in het CMC, maar omdat hij voor medische behandeling was ingevlogen, is hij opgenomen in de Bonairiaanse statistieken.

Op Curaçao zijn 277 mensen momenteel besmet, 722 mensen zijn genezen. In totaal zijn er daarmee meer dan duizend besmettingen geregistreerd. Op Curaçao is er de afgelopen tijd geen sprake van een stijging. Het aantal besmettingen fluctueert rond de 300.

Op Aruba zijn momenteel 166 mensen besmet met het coronavirus. Het totale aantal besmettingen sinds maart van dit jaar is de 4500 overstegen. Aruba had zo’n twee maanden geleden meer dan 1600 actieve besmettingen.

Sint-Maarten kent weer een lichte stijging in de afgelopen dagen en heeft nu 80 besmettingen. Het totale aantal besmettingen bedraagt 870, op het eiland zijn 22 sterfgevallen bekend.

Op Bonaire was woensdag 1 persoon besmet met het coronavirus. In totaal zijn er 135 besmettingen geregistreerd, 3 mensen zijn overleden. Op Saba en Sint-Eustatius zijn al enige tijd geen besmette patiënten meer. Op de twee eilanden is niemand overleden aan de gevolgen van Covid-19.