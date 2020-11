De rollen zijn omgedraaid: normaal gaan de inwoners van Westerhoven naar de restaurants van Willem Neutkens en Bart Theuws toe, maar nu gaan de horecaondernemers bij de dorpsbewoners zelf langs. En niet met lege handen. Alle 940 huishoudens hebben een bakje nachochips van ze gekregen. Met daarbij een papiertje: ‘Blijf thuis, dan kunnen wij straks weer open’.

Willem en Bart hebben twee restaurants in het Brabantse dorp: Woest en Bij de Neut. Daarnaast staan ze iedere zomer op tientallen grote en kleine festivals met hun Willy Nacho-producten. “We pakken festivals mee van Tomorrowland tot aan Pinkpop. Heel die sector ligt natuurlijk stil door de coronacrisis”, vertelt Willem aan Hart van Nederland.

Nu de horeca ook weer gesloten is, worden de ondernemers uit Westerhoven aan twee kanten getroffen. “Nu hebben we heel veel producten over die anders de prullenbak in gaan. En wij doen er alles aan om voedselverspilling tegen te gaan, dus kregen we het plan om de producten uit te delen.”

Bolderkarren vol nacho’s

Zo gezegd, zo gedaan. Willem en Bart kregen maandag en dinsdag hulp van hun medewerkers om 940 bakjes te vullen met nacho’s en dips, voor iedere huishouden van Westerdorp één. Woensdag gingen ze vervolgens met volgeladen bolderkarren langs de deuren.

Inmiddels hebben ze, op een paar huishoudens na die niet thuis waren, bijna alle inwoners van Westerhoven blij gemaakt met de gratis snack. “De reacties waren heel positief en hartverwarmend. En wij vonden het leuk om eens een keer iets terug te doen”, aldus Willem.

‘Blijf thuis’

Tijdens de eerste lockdown besloten de horecaondernemers ook al om chips te doneren. 16.000 zakken gingen toen naar de voedselbank. “We vinden het zonde om producten weg te gooien. Alle sauzen worden ook geproduceerd bij de verspillingsfabriek.”

Bij de nacho’s zat ook nog een boodschap. Op een briefje stond de vraag of mensen asjeblieft de komende tijd thuis kunnen blijven, zodat Willem en Bart de restaurants zo snel mogelijk weer kunnen openen. “Maar we blijven positief. We gooien de handdoek niet in de ring, en zoeken naar oplossingen. We slaan ons er doorheen.”