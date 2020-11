In navolging van vele andere landen, is nu ook voor Duitsland en Portugal een oranje reisadvies afgegeven. Dat betekent dat vakantiereizen worden afgeraden en dat je bij terugkomst in thuisisolatie moet.

Code oranje gaat voor heel Duitsland en Portugal gelden vanaf 3 november om 12:00 uur. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies aangepast vanwege het hoog oplopende aantal coronabesmettingen in die landen. Bij terugkomst uit oranje gebied geldt het dringende advies om 10 dagen in quarantaine te gaan.

Je mag nog naar deze landen

Duitsland en Portugal waren twee van een handjevol bestemmingen waar Nederlanders nog naartoe konden, zonder daarna in quarantaine te hoeven. Alleen voor Zweden, Griekenland, Curaçao en de Canarische Eilanden geldt nu nog code geel voor Nederlanders.

Code oranje voor Duitsland kan vervelend zijn voor Nederlanders die aan de grens wonen. Zij passeren doorgaans regelmatig de grens voor hun dagelijkse boodschappen en voor een bezoek aan familie of vrienden. Ook werken veel grensbewoners over de grens in Duitsland.

OMT: negatief reisadvies kerstvakantie

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft het kabinet geadviseerd een negatief reisadvies af te geven voor de kerstvakantie. Dat betekent dat vakantiereizen in die periode worden afgeraden. Het lijkt erop dat het kabinet dat advies over gaat nemen. Begin dit jaar raakten mensen besmet tijdens vakanties naar sneeuwgebieden in Italië en Oostenrijk, waarna het virus zich in Nederland verspreidde.

Een meerderheid van de Nederlanders steunt het kabinet als het een negatief reisadvies voor de kerstvakantie afkondigt. Dat blijkt maandagavond uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel.

