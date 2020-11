Reisbranche houdt adem in in afwachting van totale reisstop

Het kabinet komt dinsdag mogelijk met een negatief reisadvies voor vakanties naar het buitenland tijdens de kerstvakantie. De maatregel volgt op een advies van het Outbreak Management Team (OMT) waar het kabinet waarschijnlijk in mee gaat. In een open brandbrief aan premier Rutte en minister De Jonge bepleit reiskoepel ANVR maandag dat veilig reizen prima kan.

ANVR-voorzitter Frank Oostdam vindt dat het kabinet moet inzetten op sneltesten in plaats van verboden. “Als je met elkaar afspreekt dat je test voordat je op reis gaat, en test voordat je terugkomt, dan heb je geen reisadvies meer nodig.”

Oostdam vindt een negatief reisadvies niet passend. “Het klinkt raar, maar er is geen aanleiding om nu het beleid te wijzigen. Bijna heel Europa staat al op code oranje, dus waarom zou je er dan een overkoepelend advies geven dat we helemaal niet meer mogen reizen?” Oostdam ziet dat de cijfers dalen en vindt het buitenproportioneel dat de hele reissector daarom op slot zou moeten.

Extra baan uit noodzaak

Anne Ploegmakers werkt normaal gesproken als zelfstandig reisadviseur bij haar eigen reisbureau in Erp. De afgelopen maanden had ze haar handen vol aan het omboeken van reizen en het regelen van vouchers en geld terug voor haar klanten. Maar doordat de reizen werden verzet en nieuwe boekingen uitbleven, kwam Ploegmakers al snel zonder werk en dus zonder inkomen te zitten. “Wij krijgen pas betaald op het moment dat klanten zijn vertrokken, dus hebben wij gewoon geen of nauwelijks inkomen,” vertelt ze aan Hart van Nederland.

“Dat doet best veel pijn”, zegt ze. Dat haar man een eigen horecazaak heeft, draagt dan ook niet bij aan de financiën van het gezin. “Maar we blijven positief. Ik heb nu ook een extra baan genomen naast mijn reisbureau om het hoofd boven water te houden en de hypotheek te betalen.”

Het OMT-advies voor een negatief reisadvies voor alle vakanties naar het buitenland leidt tot boosheid bij de reisagente. “We praten over zes, zeven weken, waar hebben het over? En daarbij vinden wij als ANVR aangesloten reisorganisaties dat je heel goed op vakantie kunt naar gele gebieden, waar het mag van het ministerie van Buitenlandse Zaken.” Ploegmakers is vorige week zelf nog op een cruisevakantie geweest en zat van de zomer nog op Ibiza en Mallorca. “Je blijft met je reisgezelschap bij elkaar. Houd je aan de maatregelen, dan kan het gewoon.”

Vakantieshaming

Ploegmakers vreest voor het lot van de reisbranche als het kabinet het advies van OMT overneemt. “Als er echt een negatief advies komt voor de kerstvakantie, dan houd ik mijn hart vast.” De angst voor besmetting met het coronavirus is lang niet altijd de hoofdreden om niet te gaan. Men vreest ook “wat andere mensen ervan vinden”, stelt Ploegmakers.

“Het is een soort vakantie-shaming.” Ploegmakers werd er zelf mee geconfronteerd toen ze vlogs wilde gaan maken tijdens haar cruisevakantie. “Op dat moment dacht ik: ik ga er niet over vloggen om geen reactie bij andere mensen uit te lokken. Bizar he? Het is mijn eigen branche. En ik weet dat het heel goed kan, mits je je aan de maatregelen houdt.”