Het kabinet overweegt extra maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Op tafel ligt onder andere een tijdelijke sluiting van musea, theaters en bioscopen. Ook zou de maximale groepsgrootte verder beperkt worden.

Dat bevestigen Haagse bronnen maandag na berichtgeving door De Telegraaf en RTL Nieuws. Op dit moment is er nog geen overeenstemming over eventuele nieuwe coronamaatregelen. Het kabinet neemt daarover dinsdag een besluit.

Er zouden ook nog andere plannen op tafel liggen, waar nog over gediscussieerd wordt. Welke maatregelen dit zijn, is niet bekend. Wel zou het niet realistisch zijn dat de zwaarste van die plannen worden ingevoerd, aldus de bronnen.

Zondag werd er op het Catshuis lang overlegd door premier Mark Rutte en verschillende ministers. Ook was er beraad met RIVM-baas Jaap van Dissel over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Daarnaast werd intensief gesproken over de sociale, economische en medische belangen die samenhangen met de coronamaatregelen.

Dinsdag nieuwe persconferentie

Rutte zei vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie nog geen redenen te zien voor aanscherpingen. Wel was het mogelijk “dienstig” om extra maatregelen te nemen, zodat de daling van het aantal coronabesmettingen sneller gaat. Nieuwe regels moeten wel goed afgewogen worden met mogelijke economische schade, zei de premier toen.

Dinsdagavond is er weer een corona-persconferentie met Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Zij geven dan meer duidelijkheid, waarschijnlijk ook over de kerstvakantie en de horecasluiting. De Jonge zei vorige week dat de nu geldende maatregelen tot in december blijven gelden, maar dat was nog geen kabinetsbesluit.

