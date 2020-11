De tweede coronagolf stopt vooralsnog nog niet. Het aantal besmettingen blijft toenemen en de ziekenhuizen liggen steeds voller met coronapatiënten. Ondertussen is Nederland in een ‘gedeeltelijke lockdown’ en de effecten van die lockdown zijn nog niet duidelijk te zien. Volg hier het laatste nieuws.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op zondag: 8.740, dat zijn er 1.079 minder dan op zaterdag

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op zondag: 1.910, dat zijn er 45 meer dan op zaterdag

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care op zondag: 583, dat is er één minder dan op zaterdag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 7.435

Update 08:25 – Nederland bestelt 9,2 miljoen coronasneltests

Nederland heeft 9,2 miljoen coronasneltests besteld bij het Amerikaanse bedrijf BD. Die tests kunnen binnen een kwartier laten zien of iemand het coronavirus onder de leden heeft. De eerste 1,2 miljoen sneltests worden halverwege deze maand afgeleverd, meldt het bedrijf.

De overheid had eerder al een bestelling geplaatst voor 1,2 miljoen tests, maar heeft die uitgebreid met nog eens 8 miljoen tests. BD verwacht de volledige order in juni volgend jaar te hebben geleverd. Wat de bestelling voor de miljoenen sneltests kost, is niet bekendgemaakt.

Volgens BD is Nederland het eerste Europese land dat een contract sluit met het bedrijf, dat ook tests maakt voor onder meer griep. Sinds september zijn de coronasneltests van BD in Europa toegelaten. In de Verenigde Staten kreeg het een noodgoedkeuring.

Update 08:00 – Rode Kruis heeft 48 miljoen nodig voor coronahulp in Nederland

Het Rode Kruis schaalt de coronahulp in Nederland nog verder op tijdens de tweede coronagolf. De organisatie ziet dat er in ons land meer vraag naar hulp is op gebied van voedsel, medische ondersteuning, onderdak en psychosociale hulp. Daarvoor is 48 miljoen euro nodig.

“We zitten middenin de tweede coronagolf en wij zien dat mensen in deze tijd banen verliezen, te weinig te eten hebben en soms zelfs geen dak boven het hoofd hebben”, zegt directeur Marieke van Schaik. “We zien niet alleen dat de coronacrisis lang aanhoudt, maar ook dat de gevolgen van de crisis grote groepen hard treffen. Daarom schalen we onze hulpverlening substantieel op.”

Naar telefonische hulplijn van het Rode Kruis is sinds maart al ruim 24.000 keer gebeld. “In de zomer was het wat minder, maar nu mensen meer in quarantaine zitten en eenzaam zijn, krijgen we ook meer belletjes”, aldus de organisatie. “En na de persconferentie waar de gedeeltelijke lockdown werd aangekondigd, zagen we een piek tot 200 belletjes per dag.”

Het Rode Kruis is afhankelijk van donaties. Eerder werd gironummer 7244 geopend voor het inzamelen van geld voor voedselhulp. Daar kwam tot nu toe bijna 900.000 euro op binnen. De organisatie verwacht tot zeker mei volgend jaar hulp te moeten verlenen, waarvoor het de 48 miljoen euro nodig heeft.