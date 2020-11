Ruime meerderheid Nederlanders vindt negatief reisadvies een goed idee

Een ruime meerderheid van de Nederlanders steunt het kabinet als zij dinsdag een negatief reisadvies voor buitenlandse reizen in de kerstvakantie afkondigt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 2500 mensen.

87 procent van de Nederlanders vindt het een goed idee dat er een negatief reisadvies komt. “Blijf gewoon in ons eigen land. Daar zijn zoveel mooie plaatsen”, laat een van de respondenten weten. Een ander stelt: “Als we van het virus willen afkomen, dan moeten we het samen doen.”

Tien procent is het niet eens met het negatieve reisadvies en wil gewoon naar het buitenland kunnen reizen tijdens de kerst. Drie procent van de respondenten geeft aan geen mening te hebben over het onderwerp.

Negatief reisadvies tijdens kerstvakantie

Het kabinet komt dinsdag mogelijk met een negatief reisadvies voor vakanties naar het buitenland tijdens de kerstvakantie. De maatregel volgt op een advies van het Outbreak Management Team (OMT) waar het kabinet waarschijnlijk in mee gaat.

Frank Oostdam, voorzitter van reiskoepel ANVR, vindt dat het kabinet moet inzetten op sneltesten in plaats van verboden. “Als je met elkaar afspreekt dat je test voordat je op reis gaat, en test voordat je terugkomt, dan heb je geen reisadvies meer nodig.”

