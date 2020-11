Daling zet verder door: voor zesde dag op rij minder nieuwe gevallen

Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft verder dalen. In de afgelopen dag kwamen er minder dan 7.000 nieuwe gevallen bij: bij gezondheidsdienst RIVM werden sinds woensdag 6.996 positieve tests geregistreerd.

Dat betekent dat het aantal bevestigde coronabesmettingen voor de zesde dag op rij daalt. Woensdag werden er nog 7.646 nieuwe gevallen gemeld, blijkt uit de nu bijgestelde cijfers. Donderdag zijn dat er dus 650 minder.

Rotterdam blijft grootste brandhaard

De grootste coronabrandhaard van het land is Rotterdam. Daar zijn sinds woensdag 513 mensen positief getest op het virus. De havenstad wordt gevolgd door hoofdstad Amsterdam (367), Den Haag (281) en Utrecht (144).

Het aantal geregistreerde coronadoden steeg in het afgelopen dag met 87. Dat wil echter niet zeggen dat al deze mensen in het laatste etmaal zijn overleden, sterfgevallen worden soms met vertraging doorgegeven aan de gezondheidsdienst. Woensdag werden er nog 106 sterfgevallen gemeld.

Minder coronapatiënten in ziekenhuis

Voor de tweede dag op rij liggen er minder coronapatiënten in het ziekenhuis dan de dag ervoor. Op dit moment zijn er 2.512 mensen met corona opgenomen. Dat zijn er zestig minder dan woensdag. Van de opgenomen coronapatiënten liggen er 607 op de intensive care, een afname van vijf in vergelijking met woensdag. Twee ic-patiënten liggen in een Duits ziekenhuis.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt verder dat in de afgelopen dag 24 coronapatiënten zijn overgeplaatst naar ziekenhuizen in andere regio’s, waarvan vijf personen die op de ic liggen. In totaal zijn in de afgelopen zes weken meer dan duizend coronapatiënten naar een ander hospitaal gebracht

De nieuwe cijfers zijn volgens voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg “uitstekend nieuws”. “Dit suggereert dat we het plateau bereikt hebben.” Hij verwacht dat het aantal opgenomen patiënten de komende tijd langzaam verder kan dalen. Maar het zal volgens Kuipers nog weken tot maanden duren voor de zorg weer terug op het normale niveau is.