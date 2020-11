Nederlanders duiken met kerst massaal de keuken in

Driekwart (77 procent) van de Nederlanders zegt het kerstdiner in eigen keuken te gaan koken, of de restaurants rond de feestdagen nou wel of niet weer open zijn. Zo’n zes procent gaat buiten de deur eten, als dat tenminste weer mogelijk is. Vorig jaar was dat nog twaalf procent.

Dat staat in ‘Dining Habits 2020’ van Lightspeed, leverancier van kassasystemen voor retailers en horecaondernemers, dat onderzoek deed onder duizend Nederlanders.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog.

Eveneens driekwart geeft aan dat zijn restaurantervaring sinds de uitbraak van Covid-19 “enorm achteruit” is gegaan. Het grootste deel (34 procent) vindt uit eten gaan simpelweg niet meer zo leuk als voor de uitbraak van corona. Tijdframes en strenge coronaregels maken het een stuk minder sfeervol, vinden veel mensen. Ook is één op de zes bang om het virus op te lopen in een restaurant. Deze angst bestaat vooral bij vrouwen, slechts een derde van de respondenten die dit aangaf is man.

Naar een restaurant met kerst

Overigens geeft 64 procent aan om eventueel te overwegen naar een restaurant te gaan met de feestdagen als daar anderhalve meter afstand tussen de tafels wordt gegarandeerd. Daarnaast zou de mogelijkheid om via een app te bestellen en te betalen ook bezoekers over de streep trekken (38 procent).

Lightspeed heeft over vorig jaar geen cijfers over de culinaire kookkunsten in eigen keuken.

ANP

Beeld: Unsplash