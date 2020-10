De tweede coronagolf stopt vooralsnog nog niet. In de afgelopen week zijn meer dan 27.000 besmettingen vastgesteld. In ziekenhuizen en op de ic’s wordt het steeds drukker. Het ene na het andere ziekenhuis stelt operaties en afspraken uit, en het aantal opgenomen coronapatiënten is inmiddels gestegen tot boven de duizend. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen donderdag: 5.831

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis donderdag: 1.070

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care donderdag: 228

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 6.518

Update 7:20 – Nederlanders huren massaal vakantiehuisje, in eigen land

Vakantieparken en verhuurders van vakantiehuisjes doen in aanloop naar de herfstvakantie goede zaken. Duitsers en Belgen hebben hun verblijf in een Nederlands park of huisje geannuleerd, maar andersom gaan Nederlanders ook niet meer de grens over. Nederlanders, Belgen en Duitsers huren massaal een huisje in eigen land, schrijft Nu.nl.

Landal GreenParks, met zo’n 55 vakantieparken in Nederland, stelt dat al hun parken zo goed als vol zitten. “Op een paar na”, aldus een woordvoerder. “Mensen willen er gewoon even uit in de herfstvakantie. We hadden veel afzeggingen van Duitsers en Belgen nadat zij een negatief reisadvies kregen voor Nederland. Maar die plekken werden zo opgevuld door Nederlanders.”

Het aantal boekingen bij Natuurhuisje.nl voor huisjes in de herfstvakantie is drie keer groter dan vorig jaar. Het platform biedt binnen Europa bijna 16.000 huisjes of delen van boerderijen aan voor de verhuur, waarvan meer dan 4.300 in Nederland. “We zagen de belangstelling voor een huisje over de grens de laatste tijd met de dag verder afnemen, nu worden uitsluitend nog boekingen gedaan voor een verblijf in eigen land.”

Update 07:00 – ‘Kabinet kijkt naar stemmen per post bij verkiezingen’

Het kabinet onderzoekt of kiezers bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar maart per post kunnen stemmen vanwege de corona-uitbraak. Het AD meldt vrijdag op basis van Haagse bronnen dat de kans groot is dat er een vorm van stemmen per post wordt ingevoerd.

Bij ‘briefstemmen’ kunnen mensen hun stem een paar dagen of enkele weken vóór de verkiezingen van 17 maart per post versturen. Ook kan het stemformulier op de verkiezingsdag zelf worden ingeleverd bij een speciaal inleverpunt in de gemeente. Daardoor hoeven kiezers niet in de rij te staan voor het stembureau.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken laat uiterlijk begin november weten of het kabinet werk maakt van stemmen per post. “Ik wil alle constructieve voorstellen onderzoeken om te zorgen dat deelnemen aan de verkiezingen voor alle Nederlanders zo makkelijk mogelijk is”, zegt de bewindsvrouw tegen de krant.

Het CDA wil ondertussen dat mensen van zeventig jaar of ouder vanwege de coronacrisis de mogelijkheid moeten krijgen om bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen per post te stemmen. De partij wil de stembusgang zo toegankelijk mogelijk maken, ook voor ouderen. Het ‘briefstemmen’ voor ouderen kan wel alleen als er geen risico op fraude is, benadrukken de christendemocraten.

Update 3:40 – Meeste moskeeën bij vrijdaggebed voor hooguit 30 personen open

De meeste moskeeën in de drie grote steden blijven open voor bezoekers tijdens het vrijdaggebed. In Amsterdam sluit een deel de deuren dan, omdat er te weinig vrijwilligers zijn om de coronamaatregelen in goede banen te leiden. In Den Haag en Rotterdam lijkt dit probleem niet of veel minder te spelen. Wel houden de meeste moskeeën zich aan het dringende advies van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) om maximaal dertig mensen binnen te laten, stelt Muhsin Köktas, voorzitter van het CMO. “De RIVM-richtlijnen worden goed opgevolgd”, zegt hij. “Het hele gebouw wordt gedesinfecteerd en op verschillende plekken moet je je handen desinfecteren.” Wel heerst er volgens Köktas paniek bij de besturen naar aanleiding van de maximale groepsgrootte. “Moskeebestuurders doen enorm hun best besmettingen te voorkomen”, legt hij uit. “Sommige moskeeën laten dan wel meer dan dertig mensen binnen, want als je alle maatregelen hebt genomen, wat is dan het verschil tussen dertig of vijfendertig mensen?” Vrijdagmiddag hebben de geloofskoepels opnieuw een gesprek met minister Ferd Grapperhaus. Köktas zal dan vragen hoe de minister bij het getal dertig komt. “Gaat het nou om het voorkomen van besmettingen, of om dat precieze aantal?”

Update 3:30 – Grapperhaus praat met religieuze organisaties over corona

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) praat vrijdag weer met religieuze organisaties over hoe zij het beste kunnen omgaan met de coronacrisis nu het aantal besmettingen oploopt. Het gaat om een digitale ontmoeting met vertegenwoordigers van onder meer de christelijke, joodse, islamitische en boeddhistische geloofsgemeenschappen. Hij wil kijken wat hij hen voor perspectief kan bieden, maar benadrukte eerder deze week dat de komende weken “strakke en stevige maatregelen” nodig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Eerder deze week sprak de minister een maximum van dertig bezoekers af. Onder meer binnen de katholieke kerk was teleurstelling. Daar werd 1,5 meter afstand gehouden en niet gezongen. Lees ook: Met 600 man in de kerk: ‘Coronavirus stoppen belangrijker dan vrijheid om godsdienst uit te dragen’ De Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst, die zondag in opspraak raakte nadat ze diensten had gehouden met elk zeshonderd man, wil eerst de gesprekken van vrijdag afwachten voor ze met een besluit komt. Ze wil meer duidelijkheid over bijvoorbeeld doop- en belijdenisdiensten. In de kerk in Staphorst is normaal plaats voor 2300 mensen. Tijdens de diensten van vorig weekend kon iedereen 1,5 meter afstand houden, maar er werden geen mondkapjes gedragen. Ook werd er gezongen.

Update 01:00 – Coronavirus treft operatiepersoneel Zuyderland-ziekenhuis

Het operatiepersoneel van het Zuyderland-ziekenhuis in Geleen en Heerlen is getroffen door het coronavirus. Dat meldt 1Limburg. Ongeveer 20 medewerkers, onder wie drie chirurgen, zijn vorige week besmet geraakt.

Dat laat bestuursvoorzitter David Jongen donderdagavond aan L1 weten. Volgens Jongen ligt één van de chirurgen op de eigen ic. De bron van de besmettingen is nog niet achterhaald. De meeste medewerkers die besmet zijn geraakt, hebben hun werkplek in het ziekenhuis in Geleen.

In totaal telt het Zuyderland zo’n 180 tot 190 medewerkers die betrokken zijn bij operaties. Jongen: “Ze zijn na de eerste ziekmelding allemaal getest door de GGD Zuid-Limburg. Ook is een bron- en contactonderzoek gepleegd. Van deze groep bleken 20 mensen besmet. Ze zijn meteen naar huis gegaan.”