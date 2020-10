In het afgelopen etmaal zijn opnieuw bijna 6000 mensen positief getest op het coronavirus. Een “zorgelijke trend”, aldus premier Mark Rutte vrijdag in de persconferentie na afloop van de ministerraad. Rutte waarschuwt voor strengere maatregelen als het aantal besmettingen dit weekend verder blijft oplopen.

“Het is nu nog te vroeg om vast te stellen of de maatregelen van vorige week dinsdag het gewenste effect hebben”, zei de premier. Maar, zo voegde hij eraan toe: “Als de trend de komende dagen niet ombuigt, volgen strengere maatregelen.” Daarmee onderschrijft hij wat minister Hugo de Jonge donderdag verklaarde.

Te veel bewegingen

Over welke maatregelen denkbaar zijn, wilde Rutte niet speculeren. Ook wil hij niet ingaan op de discussies die het kabinet daarover voert. “Het doel is de totale optelsom van de bewegingen van mensen en het aantal contactmomenten terug te brengen”, aldus Rutte. Hij wees erop dat de meeste horeca netjes omgaat met de maatregelen, net als theaters en sportscholen, maar de netto optelsom is volgens de premier dat er heel veel bewegingen zijn van mensen.

Dit weekend zouden volgens deskundigen de eerste resultaten zichtbaar moeten zijn van de extra maatregelen die in zes regio’s werden genomen, waar de horeca eerder dicht moest en de maximale groepsgrootte verkleind werd. Naar verwachting komt het kabinet als de regels worden aangescherpt opnieuw met een routekaart, waarop te zien is welke regels er bij welke fase van het aantal besmettingen gelden.

ANP/Redactie