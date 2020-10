Bijna 6000 nieuwe besmettingen binnen 24 uur, De Jonge voorziet nieuwe maatregelen

Het aantal bevestigde coronabesmettingen loopt rap op in Nederland. De afgelopen 24 uur zijn er bijna 6000 positieve coronatests bijgekomen, in totaal is de teller nu de 150.000 gepasseerd. Coronaminister Hugo de Jonge ziet zich genoodzaakt “aanvullende maatregelen te nemen” als het aantal besmettingen niet omlaag gaat.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog.

De daling moet rond het weekend of begin volgende week te zien zijn. Mochten de cijfers toch te negatief zijn, dan “ontkom je er niet aan aanvullende maatregelen te nemen”, aldus De Jonge. Van een eventuele versoepeling van de maatregelen is volgens hem nog helemaal geen sprake. Dit kan alleen als de besmettingsdruk dusdanig lager is dat ook met minder maatregelen het reproductiegetal – de welbekende ‘R’ – onder de één gehouden kan worden.

Lees ook: De Jonge tevreden over komst coronasneltest: ‘Zou gamechanger kunnen zijn’

Coronaspoedwet

De Tweede Kamer bespreekt vandaag de coronaspoedwet van minister De Jonge. Er is een meerderheid voor de plannen van de minister, maar dan moeten er wel wijzigingen in worden aangebracht. Die zijn aangedragen door de coalitiepartijen en GroenLinks, SGP, 50Plus en de PvdA.

Het oorspronkelijke plan van de minister viel niet in goede aarde. Het leidde volgens sommige partijen tot veel onrust onder de bevolking. De wijzigingen moeten ervoor zorgen dat de Tweede Kamer altijd het laatste woord blijft houden over de maatregelen die het kabinet wil treffen. Daarnaast moet de coronaboete omlaag naar 95 euro en zal de tijdelijke spoedwet maar drie maanden geldig zijn. Wel zal het mogelijk zijn om deze te verlengen.

Volgende week dinsdag bespreekt het kabinet de meeste recente adviezen van het OMT. De minister wil nog niet inhoudelijk ingaan op de mogelijke aanvullende maatregelen.

Lees ook: KIJK LIVE MEE: Ministers verdedigen coronawet in debat met Tweede Kamer

Meer dan 150.000 positieve coronatests in Nederland

Tussen woensdagochtend en donderdag zijn 5831 nieuwe coronagevallen gemeld, een nieuw dagrecord. Voor het eerst komt het aantal nieuwe gevallen boven de 5000 in een dag uit. inds het begin van de uitbraak zijn meer dan 150.000 mensen in Nederland positief getest. De teller staat donderdag op 155.810.

Redactie/ANP