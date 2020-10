De tweede coronagolf stopt vooralsnog nog niet. In de afgelopen week zijn meer dan 27.000 besmettingen vastgesteld. In ziekenhuizen en op de ic’s wordt het steeds drukker. Het ene na het andere ziekenhuis stelt operaties en afspraken uit, en het aantal opgenomen coronapatiënten is inmiddels gestegen tot boven de duizend. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen woensdag: 4.996

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis woensdag: 1021

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care woensdag: 210

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 6.497

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente.

Update 07:13 – Hulplijn Rode Kruis krijgt veel vragen over thuisquarantaine

Op de hulplijn van het Nederlandse Rode Kruis komen steeds meer vragen binnen van mensen die in thuisquarantaine zitten, meldt de organisatie. Sinds de opening van de ‘coronahulplijn’ kwamen er in totaal ruim 24.000 telefoontjes binnen.

Mensen bellen met vragen omdat ze 10 dagen de deur niet uit mogen. “Ik ben nu 6 dagen in quarantaine en voel me niet ziek, kan ik echt niet naar buiten? Maar ook dat er druk vanuit de werkgever wordt uitgeoefend om bij milde klachten toch op het werk te verschijnen, moet ik dan komen?”, geeft het Rode Kruis als voorbeelden.

Ook geven bellers soms aan dat de regels rond quarantaine niet duidelijk zijn. De Rode Kruis Hulplijn wordt ook gebeld door mensen die in quarantaine zitten en die aangeven niemand te kennen om bijvoorbeeld boodschappen te doen of medicijnen bij de apotheek op te halen. “Al pratende blijkt er vaak toch een oplossing te zijn: een buurvrouw of een bezorgdienst bijvoorbeeld. Mocht een beller er echt niet uitkomen, dan kunnen lokale vrijwilligers van het Rode Kruis of Ready2Helpers (burgerhulpverleners) de helpende hand bieden”, aldus de organisatie.

Update 06:48 – Weer recordaantal nieuwe coronabesmettingen op Curaçao

Op Curaçao zijn woensdag 29 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal besmettingen op één dag tot nu toe. Er zijn in totaal 234 mensen besmet op het eiland, drie liggen in het ziekenhuis.

Hoewel het aantal besmettingen volgens de autoriteiten nog niet verontrustend is, kent Curaçao de afgelopen tijd een gestage stijging van het aantal infecties. Op Aruba (25 nieuwe besmettingen op woensdag ) en Sint Maarten (negen nieuwe besmettingen) zijn veel meer mensen besmetgeraakt. Maar daar neemt het aantal nieuwe gevallen de laatste tijd juist af.

Op Bonaire werden woensdag twee nieuwe besmettingen geregistreerd. Saba en Sint-Eustatius kenden geen nieuwe besmettingen.

Update 06:26 – Kabinet antwoordt op wijzigingen en vragen over coronaspoedwet

Het kabinet verdedigt donderdag zijn coronaspoedwet en zal reageren op de wijzigingen die een meerderheid van de Tweede Kamer wil doorvoeren. Ook zullen de ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid), Ferd Grapperhaus (Justitie) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) reageren op de vragen en opmerkingen die de partijen woensdag naar voren brachten.

Er is een Kamermeerderheid voor het wetsvoorstel, mits de wijzigingsvoorstellen erdoor komen die de coalitiepartijen samen met vier oppositiepartijen (GroenLinks, PvdA, SGP en 50PLUS) hebben ingediend. Deze zeven amendementen zijn in hun ogen nodig om de tijdelijke wet op belangrijke punten te verbeteren.

Ze regelen onder meer dat de Tweede Kamer het laatste woord krijgt over de coronamaatregelen die het kabinet wil treffen. Ook de coronaboete gaat omlaag naar 95 euro. De tijdelijke wet zal drie maanden geldig zijn maar kan telkens worden verlengd.

Veel partijen hadden kritiek op het kabinet, omdat het oorspronkelijke wetsvoorstel in hun ogen zo slecht was dat het tot veel onrust leidde onder de bevolking. Dat is funest voor het vertrouwen van mensen in de corona-aanpak van het kabinet, vinden ze.

Zodra de Tweede Kamer akkoord is met de wet, gaat het voorstel naar de Eerste Kamer. Die bepaalt dan welke procedure ze wil volgen. Een datum voor de behandeling is nog niet bekend. Ook de invoeringsdatum kan daarom nog niet worden bepaald. Over de wet van de app CoronaMelder heeft de senaat vijf weken gedaan.