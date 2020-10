De Tweede Kamer gaat donderdag verder met het debat over de nieuwe coronawet. Kijk hier vanaf 10.15 uur live mee naar het debat over de tijdelijke spoedwet die moet een grondwettelijke basis moet geven aan de coronamaatregelen.

Woensdag was de Kamer aan het woord, nu beantwoordt het kabinet de vragen van de Kamerleden. Ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid), Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) zullen namens het kabinet de vragen proberen te antwoorden.

Meerderheid is voor coronawet

Er is een Kamermeerderheid voor het wetsvoorstel, mits de wijzigingsvoorstellen erdoor komen die de coalitiepartijen samen met oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, SGP en 50PLUS hebben ingediend. Deze zeven amendementen zijn in hun ogen nodig om de tijdelijke wet op belangrijke punten te verbeteren.

Lees ook: Kantonrechter in Arnhem verlaagt coronaboetes naar 95 euro

De aanvullingen regelen onder meer dat de Tweede Kamer het laatste woord krijgt over de coronamaatregelen die het kabinet wil nemen. Ook de coronaboete gaat omlaag naar 95 euro. De tijdelijke wet zal drie maanden geldig zijn, maar kan telkens worden verlengd.

Eerder veel kritiek op spoedwet

Veel partijen hadden kritiek op het kabinet, omdat het oorspronkelijke wetsvoorstel in hun ogen zo slecht was dat het tot veel onrust leidde onder de bevolking. Dat is funest voor het vertrouwen van mensen in de corona-aanpak van de overheid, vinden ze.

Lees ook: Minister De Jonge waarschuwt voor risico misinformatie op aanpak coronavirus

Door de storm aan kritiek liep de coronawet de nodige vertraging op. Het kabinet wilde de wet eigenlijk al voor de zomer in laten gaan. Wanneer de Tweede Kamer akkoord gaat met de wet, gaat het voorstel naar de Eerste Kamer. Die bepaalt dan welke procedure ze wil volgen.

Een datum voor de behandeling in de Eerste Kamer is nog niet bekend. Ook de datum waarop de nieuwe coronawet in zal gaan kan daarom nog niet worden bepaald. Over de wet die de CoronaMelder-app mogelijk moest maken heeft de senaat vijf weken gedaan.