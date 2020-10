Verschillende mensen die een boete hebben gekregen voor het overtreden van coronamaatregelen hebben van de kantonrechter in Arnhem een fors lagere bekeuring opgelegd gekregen.

De kantonrechter deed woensdag uitspraak in 21 zaken waarin verdachten in verzet waren gegaan tegen hun coronaboete. De bonnen waren in de afgelopen maanden uitgedeeld vanwege het niet houden van anderhalve meter afstand of deelnemen aan een openbare samenkomst.

Lees ook: Tess en Mendy willen dat hun coronaboete wordt kwijtgescholden nu Grapperhaus aanblijft

Wat is een ‘samenkomst’?

In vier zaken werden mensen vrijgesproken omdat de rechter het begrip samenkomst in de noodverordening anders uitlegt dan de officier van justitie. Volgens de kantonrechter gaat het bij een samenkomst om een “bijeenkomst in min of meer georganiseerd verband met een groep van enige omvang”.

Een ontmoeting van een groepje vrienden op straat valt hier niet onder, oordeelde de rechter, ook niet als deze ontmoeting van tevoren is afgesproken. Een verdachte werd vrijgesproken omdat die op een foto niet duidelijk te zien was. Ook twee andere vrienden hoeven geen boete te betalen.

Lagere coronaboetes

In veertien zaken vond de rechter dat de bekeuring wel terecht was, maar werd de hoogte van de coronaboete verlaagd van 390 naar een “passend bedrag” van 95 euro. De rechter wees daarbij op het feit dat een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat dit het maximale bedrag zou moeten zijn voor het overtreden van de anderhalve meterregel.

Lees ook: Fem (20) pleegt per ongeluk misdrijf: ‘We hielden gewoon anderhalve meter afstand’

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de zogenoemde coronawet. De spoedwet moet ervoor zorgen dat de coronamaatregelen een wettelijke basis krijgen. In het wetsvoorstel staat onder andere dat de coronaboete omlaag gaat. Vorige maand liet het kabinet al weten dat een coronaboete niet meer tot een strafblad zou leiden.

Kijk hier live naar het debat in de Tweede Kamer over de coronawet

ANP