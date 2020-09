Tess en Mendy willen dat hun coronaboete wordt kwijtgescholden nu Grapperhaus aanblijft

Hoewel verschillende politieke partijen en een hoop mensen in het land hem niet meer geloofwaardig vinden als minister, mag Ferd Grapperhaus aanblijven. Hij doorstond woensdagavond een pittig debat. Maar voor Tess Termijn uit Huizen en de familie De Jong uit Tilburg is daarmee de kous nog niet af: zij willen dat hun coronaboete wordt kwijtgescholden.

Minister Grapperhaus kwam onder vuur te liggen omdat hij zich op zijn eigen bruiloft niet aan de coronamaatregelen hield. Op foto’s die Shownieuws publiceerde, is te zien dat de minister een arm om zijn schoonmoeder slaat en ook bij andere gasten geen 1,5 meter afstand houdt.

Niet meer geloofwaardig

Veel mensen vinden de minister nu niet meer geloofwaardig, omdat juist hij degene is die als minister van Justitie en Veiligheid verantwoordelijk is voor de handhaving van de coronaregels. Bovendien noemde hij mensen die de regels overtreden eerder “asociaal”.

Als minister Grapperhaus ermee wegkomt dat hij de coronaregels overtreedt, moeten wij daar ook mee wegkomen, vinden Nederlanders die een boete hebben gekregen. Zij kregen de afgelopen maanden 390 euro boete opgelegd omdat ze zich niet aan de regels zouden hebben gehouden.

In Monnickendam levert half april een wijntje zes vrienden een coronaboete op, omdat buren de politie hebben gebeld. Onder hen is leerling verpleegkundige Tess Termijn uit Huizen. De boete kan grote gevolgen hebben voor haar opleiding.

In de problemen door boete

“Ik studeer HBO Verpleegkunde en daarvoor moet ik verschillende stages lopen,” vertelt ze. “Om een stage te kunnen lopen, heb je een VOG nodig, een Verklaring Omtrent het Gedrag. Bij de boete zou het betekenen dat die ongeldig wordt verklaard. En dat zou kunnen betekenen dat ik de komende tijd mijn studie niet zou kunnen vervolgen.”

En dus kijkt ze jaloers naar minister Grapperhaus, die wel de regels overtrad maar geen aantekening krijgt op zijn strafblad. “Ik vind de boete onterecht. We waren met zes personen in huis bij iemand. We hebben daarmee geen andere mensen kwaad gedaan.” Ze wil dat haar boete wordt kwijtgescholden.

Bovendien vindt ook zij minister Grapperhaus niet meer geloofwaardig. “Hij zet zichzelf gewoon compleet voor paal. Je kan hem niet meer serieus nemen. Het is niet dat je nog denkt: we houden ons aan de regels, want onze minister doet het zelf ook. Hij is geen voorbeeld meer.”

‘Onterechte coronaboete’

Ook William en Mendy de Jong uit Tilburg kregen een coronaboete. Een volkszanger kwam bij hun voordeur hun zwaar gehandicapte zoon Kyano toezingen en dat was niet de bedoeling.

“We zijn eigenlijk beboet op samenscholing, wat het gewoon niet was. Wij hielden meer afstand dan Grapperhaus,” zegt Mendy. “Ik vind dat de boete kwijtgescholden moet worden en ook die aantekening op het strafblad moet gewoon weg. Het is gewoon onzin.”

Ze breekt ook een lans voor andere mensen in Nederland die een boete hebben gehad. “Er zijn er nog zoveel meer samen met ons die een onterechte boete hebben gehad. En als die minister het klaar kan spelen om zo’n huwelijk te geven, dan vind ik dat hij bij ons alle boetes wel weg mag schrijven.”

Grapperhaus: mogelijk toch geen strafblad

Grapperhaus wil er toch voor zorgen dat mensen die een coronaboete wordt opgelegd, niet direct een strafblad krijgen. Dat zei hij woensdagavond in het debat. Maar dan moet er wel een goed alternatief komen, aldus de minister.

Dat ook Grapperhaus makkelijk een fout kan begaan, laat volgens partijen in de Tweede Kamer zien dat een strafblad geen proportionele straf is voor een coronaovertreding.