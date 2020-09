Grapperhaus kijkt naar alternatief voor strafblad bij coronaboete

Het kabinet wil er toch voor zorgen dat mensen die een coronaboete wordt opgelegd, niet direct een strafblad krijgen. Maar dan moet er wel een goed alternatief komen, dat is waar justitieminister Ferd Grapperhaus en de Tweede Kamer het over eens zijn. “Er zijn zeker oplossingen denkbaar”, aldus de bewindsman.

De discussie over de gevolgen van zo’n coronaboete werd aangewakkerd door de beelden waarop te zien is dat Grapperhaus zich op zijn eigen bruiloft niet aan de coronaregels heeft gehouden. Dat iemand makkelijk een fout kan begaan, laat volgens de Kamer zien dat een strafblad geen proportionele straf is voor een coronaovertreding. “Ik begrijp de aanhoudende vragen van de Kamer erover”, zei Grapperhaus, die voor de zomer nog vasthield aan de consequentie.

Strafblad

VVD’er Klaas Dijkhoff stelde voor om de aantekening tijdelijk te maken. Dit zodat iemand niet permanent met een strafblad zit na één foutje. Ook gaan er stemmen op om de boete flink te verlagen naar onder de grens van 100 euro. Op die manier krijgen overtreders geen strafblad. Over het forse boetebedrag van 390 euro zijn onder andere de linkse oppositiepartijen al langer ontevreden.

“Ik wil tot het uiterste gaan om die mogelijkheden te onderzoeken”, zei Grapperhaus over de gedane voorstellen. Het hebben van een strafblad kan gevolgen hebben voor reizen naar het buitenland, voor verzekeringen of voor het uitoefenen van een beroep zoals advocaat of docent.

‘Klassejustitie’

Het debat draaide woensdagavond voornamelijk over de geloofwaardigheid van Grapperhaus. Volgens Geert Wilders van de grootste oppositiepartij PVV moeten de coronaboetes worden geseponeerd en betaalde boetes worden terugbetaald. Anders is er volgens hem sprake van “klassejustitie”.

Grapperhaus betuigde eerder spijt voor het gedrag van zijn gasten tijdens zijn feest vorige maand. Maar na publicatie van nieuwe foto’s van de bruiloft vragen partijen zich af hoe hij zijn geloofwaardigheid wil herstellen. Hij is verantwoordelijk voor de handhaving van de coronaregels.