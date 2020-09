Minister Ferd Grapperhaus moet aftreden omdat hij de coronaregels niet heeft nageleefd op zijn bruiloft. Dat vindt de helft van de Nederlanders, blijkt woensdag uit onderzoek onder ruim 2.500 leden van het Hart van Nederland-panel.

Vorige week bracht Shownieuws foto’s naar buiten waarop te zien is dat de coronamaatregelen niet strikt nageleefd werden op het huwelijksfeest van de minister en zijn kersverse echtgenote. Er werd duidelijk geen anderhalve meter afstand van elkaar gehouden. Grapperhaus bood daarop zijn excuses aan.

Dinsdag werd duidelijk dat de minister het zelf ook niet zo nauw neemt met de regels. Op nieuwe foto’s is te zien hoe hij zijn schoonmoeder knuffelt en anderen een hand te lijkt geven. Opvallend, omdat hij eerder mensen die dat doen “asociaal” noemde. Bovendien is Grapperhaus als minister verantwoordelijk voor het handhaven van de coronaregels.

Lees ook: Nieuwe foto’s opgedoken van handenschuddende en knuffelende Grapperhaus

Stemming omgeslagen

De helft van de deelnemers aan het onderzoek van Hart van Nederland vindt nu dus dat de CDA-minister moet aftreden vanwege zijn misstap. Een iets kleinere groep (45 procent) vindt dat Grapperhaus nog door kan in zijn functie als minister van Justitie en Veiligheid.

Vorige week, toen nog niet bekend was dat Grapperhaus ook zélf de regels overtrad, gaf nog slechts een derde van de ondervraagden aan dat de minister moest opstappen. Zes op de tien Nederlanders vond zijn excuses toen (nog) voldoende.

Lees ook: Een vijfde van Nederlanders lakser met coronaregels na blunder Grapperhaus

Onder CDA-stemmers is de stemming over de politieke consequenties voor ‘hun’ minister iets milder dan onder de gemiddelde Nederlander. 61 procent van de christendemocraten die aan het onderzoek meededen vindt dat hij kan aanblijven.

‘Begrijpelijke misstap’

De helft van de mensen heeft wel begrip voor de misstap van de minister. Zij erkennen dat zij zelf ook steeds meer moeite hebben om zich aan de coronaregels te houden. De andere helft is streng en snapt niet dat Grapperhaus zo in de fout is gegaan.

Lees ook: Fotograaf belooft meer foto’s ‘corona-huwelijk’ Grapperhaus: ‘Ik heb er nog honderden’

Nederland blijkt behoorlijk verdeeld over de kwestie-Grapperhaus, want ook als het gaat om het schrappen van alle coronaboetes zijn er twee kampen. Ook hier zijn de twee kampen even groot: 48 procent vindt dat alle bekeuringen moeten worden kwijtgescholden, maar van 48 procent hoeft dat niet.

Wat vindt de politiek?

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over de coronacrisis en moet ook minister Grapperhaus zich verantwoorden. Het is nog niet duidelijk of de politieke partijen, net als de meeste Nederlanders, willen dat hij opstapt.

Wel is de Kamer kritisch. SP-leider Lilian Marijnissen wil in ieder geval dat Grapperhaus met een uitgebreide uitleg komt. “Want hij brengt hiermee boa’s en agenten in een heel lastig parket en ondermijnt het draagvlak voor zijn eigen beleid.” Volgens PVV-leider Geert Wilders wordt de minister “met de minuut ongeloofwaardiger”.

Lees ook: Veel Nederlanders ontevreden over landelijke politiek? Logisch, vinden deze politici

Het Hart van Nederland-panel bestaat op dit moment uit ruim 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.