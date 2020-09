Ferd Grapperhaus blijft aan als minister van Justitie en Veiligheid. Dat heeft hij woensdagavond bekendgemaakt in de Tweede Kamer. De bewindsman kwam onder vuur te liggen omdat hij zich op zijn eigen bruiloft niet aan de coronamaatregelen hield. Toch denkt hij dat hij kan aanblijven als verantwoordelijk minister.

De minister ging opnieuw door het stof. Hij heeft een verkeerde inschatting gemaakt, zegt de bewindsman. “Ik heb het zelf beslist niet goed gedaan.”

Toch heeft hij nog genoeg gezag om, ook in de coronacrisis, aan te blijven als justitieminister, aldus Grapperhaus. Hij sprak de Tweede Kamer toe in een fel debat over het coronabeleid en zijn eigen geloofwaardigheid. Halverwege zijn verklaring brak de minister. Hij was zichtbaar aangeslagen, en had even een moment nodig om zichzelf te herstellen.

Woensdag debatteerde de Tweede Kamer opnieuw met het kabinet over de aanpak van de coronacrisis. De oppositie stond klaar om Grapperhaus het vuur aan de schenen te leggen over zijn misstap.

Geen anderhalve meter

Grapperhaus trouwde op zaterdag 22 augustus in het Noord-Hollandse Bloemendaal met Elsevier-journaliste Liesbeth Wytzes. Een paar dagen later bracht Shownieuws foto’s naar buiten waarop te zien is dat de coronamaatregelen niet strikt werden nageleefd op het trouwfeest: gasten hielde duidelijk geen anderhalve meter afstand van elkaar.

De bruidegom liet daarna weten dat er tijdens zijn huwelijk wél rekening werd gehouden met de coronaregels en dat gasten die geen huishouden vormen uit elkaar waren gezet. “Ondanks alle genomen maatregelen, zijn er helaas momenten geweest waar de anderhalve meter afstand niet in acht genomen is. Dat spijt me, juist een minister moet altijd het goede voorbeeld geven.”

Schoonmoeder geknuffeld

Dinsdagavond kwam de minister echter verder in het nauw toen duidelijk werd dat hij op zijn bruiloft het zélf ook niet zo nauw heeft genomen met de regels. Op nieuwe foto’s is namelijk te zien hoe Grapperhaus zijn schoonmoeder knuffelde en anderen een hand te leek geven. Opvallend, omdat hij eerder mensen die dat doen “asociaal” noemde.

Bovendien is Grapperhaus als minister van Justitie en Veiligheid verantwoordelijk voor het handhaven van de coronaregels. In de loop van woensdag leek het erop dat zijn positie langzaam onhoudbaar werd. Zelf denkt hij dat hij ondanks deze fout door kan gaan al minister.

Motie van wantrouwen

Ook bleek uit onderzoek onder ruim 2.500 leden van het Hart van Nederland-panel dat de steun voor de minister verder afbrokkelde. Inmiddels geeft de helft van de Nederlanders Grapperhaus een motie van wantrouwen vanwege zijn ‘corona-bruiloft’.

Vorige week vond nog een derde dat hij het veld moest ruimen.