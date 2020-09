Nieuwe foto's opgedoken van handenschuddende en knuffelende Grapperhaus

Opnieuw zijn beelden opgedoken van minister Ferd Grapperhaus die de coronaregels verbreekt. Op foto’s die in bezit zijn van Shownieuws is te zien dat het moment van de ‘huwelijksfoto’ niet het enige moment op zijn bruiloft was waar niet aan het protocol werd gehouden.

De nieuwe foto’s tonen dat ook op een terras tijdens de receptie de anderhalvemeterregel niet in acht werd genomen. Zo schudt de minister handen met mensen en knuffelt hij zijn schoonmoeder.

Grapperhaus heeft spijt

Vorige week woensdagavond werden er in de uitzending van Shownieuws enkele beelden getoond van zijn huwelijk, waarbij de gasten te dicht naast elkaar stonden. Kort daarop sprak de minister zijn spijt uit dat er niet op elk moment afstand is gehouden. Volgens Grapperhaus werd tijdens het huwelijk wel rekening gehouden met de coronaregels en zijn gasten die geen huishouden vormen uit elkaar gezet.

“Ondanks alle genomen maatregelen, zijn er helaas momenten geweest waar de 1,5 meter afstand niet in acht genomen is. Dat spijt me, juist een minister moet altijd het goede voorbeeld geven,” zei de minister hierover in een verklaring na grote ophef.

Kinderen hadden corona

De Telegraaf meldt vandaag dat twee van de vier kinderen van de minister eerder deze zomer het coronavirus hebben opgelopen. De CDA-minister zegt dat dit in juli was en dus ruim voor zijn bruiloft. De kinderen van Grapperhaus waren wel aanwezig op de veelbesproken huwelijksdag. Op de bruiloft waren ze klachtenvrij, benadrukt hij tegenover de krant.

Geloofwaardigheid ter discussie

Het gevolg van de blunder van Grapperhaus voor de volksgezondheid kan groot zijn. Eén op de vijf Nederlanders zegt het nu ook minder nauw te nemen met de anderhalvemeterregel omdat de minister zich ook niet aan de regels hield. Dat bleek eerder uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel.

Ook vindt een derde dat de minister niet meer geloofwaardig is en moet aftreden na de ophef. De minister wil daar niets van weten en ook premier Rutte gaf tijdens een persconferentie aan dat de geloofwaardigheid van Grapperhaus buiten kijf staat. “Voor mij geldt dat geloofwaardigheid samenhangt met onder ogen zien als iets niet goed gaat,” aldus Rutte.

Volgens Rutte is er “uitvoerig gepoogd om alles te doen om de gedragsregels te handhaven, maar zijn er wel dingen fout gegaan. Daar heeft hij spijt voor betuigd.” Daarmee is voor de premier de kous af.

https://twitter.com/ferdgrapperhaus/status/1298985013367586817/photo/1

Foto: ANP